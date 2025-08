Gaza : si les otages israéliens ne sont pas libérés, «le combat continuera sans répit», annonce le chef d'état major de Tsahal

En visite dans l’enclave palestinienne, le général Eyal Zamir, chef d’état-major de l’armée israélienne, compte maintenir la pression militaire pour libérer les otages. Il dénonce également des accusations de famine intentionnelle portées à l'encontre de son pays.

Alors que les critiques internationales se multiplient sur la crise humanitaire à Gaza, l’armée israélienne contre-attaque. Tsahal se dit pleinement investie dans la libération des otages restants dans l’enclave palestinienne. Faute de libération des otages israéliens dans la bande de Gaza, «le combat continuera sans répit», a prévenu le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir, au cours d’une visite à ses troupes dans le territoire palestinien.

«J’estime que dans les prochains jours, nous saurons si nous pouvons parvenir à un accord pour la libération de nos otages. Sinon, le combat continuera sans répit», a déclaré le lieutenant-général Zamir, dans un communiqué de l’armée transmis samedi à l’AFP.

Le chef d’état-major «a effectué une visite de terrain et une évaluation de la situation» vendredi dans la bande de Gaza, en compagnie de plusieurs haut-gradés de l’armée, selon ce communiqué. «La guerre continue, et nous l’adapterons à la réalité changeante selon nos intérêts», a-t-il ajouté, jugeant que «les succès réalisés nous offrent une flexibilité opérationnelle».

Des «fausses accusations concernant une famine intentionnelle» selon Tsahal

La guerre a été déclenchée par l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 49 restent otages à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l’armée. Les représailles d’Israël ont fait au moins 60.332 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l’ONU. 898 soldats israéliens ont également été tués depuis, selon le bilan officiel de l’armée.

Après près de 22 mois d’une guerre sans répit contre le Hamas, la bande de Gaza, sous blocus israélien, est désormais menacée d’une «famine généralisée», selon l’ONU, et totalement dépendante de l’aide humanitaire distribuée par camions ou larguée depuis les airs. «La campagne actuelle de fausses accusations concernant une famine intentionnelle est une tentative délibérée, planifiée et mensongère pour accuser Tsahal, une armée morale, de crimes de guerre», a dénoncé à ce propos le chef d’état-major. «Les responsables des meurtres et des souffrances des habitants de la bande de Gaza sont le Hamas», a-t-il réaffirmé.

Cette visite à Gaza intervient alors que l’armée israélienne mène depuis plusieurs jours un redéploiement de ses troupes dans le territoire palestinien. Dans la semaine, l’armée avait annoncé le retrait du nord de Gaza de sa 98e Division, composée d’unités d’élite, qui «se prépare désormais à de nouvelles missions».