Etats-Unis : pourquoi l'armée va-t-elle acquérir deux Cybertrucks ?

Les Tesla Cybertrucks, réputés pour leur structure en acier inoxydable et leur robustesse, vont prochainement servir de cibles pour tester la précision des missiles américains.

Une mission particulière. L’US Air Force prévoit d'acquérir deux Tesla Cybertrucks afin de les utiliser comme cibles lors de tests de missiles au White Sands Missile Range, au Nouveau-Mexique.

Cette décision repose sur la possibilité que des adversaires futurs puissent utiliser ces véhicules, en raison de leur structure en acier inoxydable et de leur résistance globale.

Les Cybertrucks seraient intégrés à un ensemble de 33 véhicules destinés à des exercices de tir réel, visant à évaluer leur résistance à des munitions de précision telles que des missiles antichars ou des bombes de petit diamètre.

Les véhicules phares de la marque Tesla ne devront pas nécessairement être en état de marche, mais doivent pouvoir être remorqués pour simuler des scénarios réalistes de combat.

L’armée américaine «prévoit d'utiliser ces véhicules Tesla spécifiques pour des essais en vol d'entraînement de véhicules ciblés. Sur le théâtre d'opérations, il est probable que l'ennemi utilise des Cybertrucks, car il a été constaté qu'ils ne subissent pas les dommages normalement attendus en cas d'impact majeur», explique un document révélé par The War Zone.

Quelle image pour Tesla ?

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de l'armée américaine pour moderniser ses capacités de formation et se préparer à des menaces émergentes.

Mais cette utilisation rappelle que le véhicule commercialisé il y a deux ans ne rencontre pas le succès escompté, avec environ 40.000 ventes, contre 250.000 espérées.

Conçu pour résister aux chocs les plus violents, la réputation du véhicule a été entachée par des problèmes de sécurité en cas d’accidents et un défaut d'adhésif sur les panneaux de la carrosserie, alors qu'Elon Musk le décrivait comme étant «à l'épreuve de l'apocalypse» lors de sa présentation. Le patron de Tesla rêvait que ses véhicules servent un jour les armées, mais le message est ici un peu détourné.

Le pick-up électrique au design audacieux n’est commercialisé qu’en Amérique du Nord actuellement, avant peut-être une vente directe en Arabie saoudite ou au Qatar dans les mois à venir.