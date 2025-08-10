Japon : quel est ce drone capable de déclencher et de diriger la foudre ?

Des chercheurs japonais ont mené une phase de tests inédite en utilisant un drone pour déclencher et guider la foudre. A terme, cette méthode pourrait protéger les villes et les populations des dommages liés à ce phénomène.

«Nous avons réussi pour la première fois au monde à déclencher et à guider la foudre à l'aide d'un drone.» Une expérience inédite a été réalisée par des chercheurs de NTT, dans une zone montagneuse de la ville de Hamada, sur la côte ouest du Japon.

NTT est la plus grande entreprise de télécommunications du pays. Elle est très active dans la recherche et l’innovation, notamment dans des projets technologiques, comme celui cité précédemment et qui pourrait à terme protéger les villes et les populations des dommages liés à la foudre.

Pour cela, des drones résistants aux impacts directs de la foudre pourraient prédire avec précision les zones exposées, déclencher activement les éclairs, puis les détourner en toute sécurité.

Lors de leur phase de tests, les scientifiques ont réussi à déclencher la foudre en faisant varier de manière brusque le champ électrique autour du drone.

Au moment de l’impact, un bruit fort de craquement s’est fait entendre. Un éclair a jailli au niveau du câble et une partie de la cage protectrice du drone a fondu. Malgré cela, l'appareil a continué à voler de façon stable, rapporte NTT.

En phase de tests

«Nous avons mis au point une méthode consistant à relier le drone au sol par un fil conducteur, et à installer un interrupteur haute tension côté sol. En actionnant cet interrupteur au moment optimal, nous pouvons modifier rapidement le champ électrique autour du drone. Cette forte augmentation de l'intensité du champ électrique local favorise la décharge de foudre vers le drone», ont déclaré les chercheurs.

Pour améliorer le taux de réussite de ce procédé, la recherche se concentre désormais sur une meilleure prédiction des points d’impact des éclairs et sur l’approfondissement de la compréhension des mécanismes complexes de la foudre.