Expulsions d'étrangers criminels du Royaume-Uni : «Cela se ferait dès leur condamnation en première instance, 23 pays ont signé cet accord», décrypte Claude Moniquet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il s'agit d'expulser des criminels dès leur condamnation en première instance, 23 pays ont signé cet accord avec la Grande-Bretagne», a décrypté le spécialiste terrorisme et renseignements, Claude Moniquet, ce mardi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur les nouvelles mesures prises par le Royaume-Uni concernant les expulsions d'étrangers criminels. 

Royaume-UniétrangersExpulsionCriminalité

