Expulsions d'étrangers criminels du Royaume-Uni : «Cela se ferait dès leur condamnation en première instance, 23 pays ont signé cet accord», décrypte Claude Moniquet

«Il s'agit d'expulser des criminels dès leur condamnation en première instance, 23 pays ont signé cet accord avec la Grande-Bretagne», a décrypté le spécialiste terrorisme et renseignements, Claude Moniquet, ce mardi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur les nouvelles mesures prises par le Royaume-Uni concernant les expulsions d'étrangers criminels.