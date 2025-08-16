Bombardier furtif B-2, avions de chasse… Les images du spectacle de force offert par Donald Trump à Vladimir Poutine lors de leur rencontre en Alaska

Pour recevoir Vladimir Poutine, Donald Trump a déroulé le tapis rouge : militaires en grande tenue, bombardier furtif B-2, avions de chasse... Une nouvelle démonstration de force de Donald Trump dans le ciel de l'Alaska.

Donald Trump a-t-il voulu impressionner Vladimir Poutine ? Rien n'est moins sûr. Voulait-il rappeler à la scène internationale la puissance des États-Unis, alors que les yeux du monde entier étaient rivés sur ce sommet historique ? C'est certain. Ce vendredi, le président américain a accueilli en grande pompe son homologue russe, sur le tarmac de la base militaire Elmendorf-Richardson en Alaska.

Après quelques amabilités et des sourires non dissimulés, les deux dirigeants se sont avancés sur le tapis rouge. Puis, Vladimir Poutine a esquissé un regard vers le ciel gris d'Anchorage, transpercé par le son sourd d'un bombardier furtif B-2, entouré d’avions de chasse F-35. Le président américain a rapidement applaudi avant de glisser quelques mots à son homologue russe, sans que l’on sache ce qu’il lui a dit.

Trump buzzing Putin with a B-2 flyover is certainly something to behold.pic.twitter.com/tVTsoJMO5p — Jerry Dunleavy IV 🇺🇸 (@JerryDunleavy) August 15, 2025

«Le B-2 est considéré comme un symbole de la puissance américaine, car ces bombardiers peuvent voler autour du monde sans escale et emporter des munitions conventionnelles et nucléaires», indique ABC News. Pour rappel, ces bombardiers avaient permis aux États-Unis d’attaquer l’Iran, allié de la Russie, en juin dernier, dans le cadre de l’opération «Midnight Hammer».

Le bombardier B-2, régulièrement mis en avant par les États-Unis, ne serait toutefois pas venu en Alaska «juste» pour Vladimir Poutine et le sommet sur l’Ukraine. Ces appareils participeraient aux exercices Northern Edge 2025 qui doivent commencer le 17 août en Alaska avec la participation de milliers de militaires.

Une démonstration aérienne

La démonstration de force américaine avait aussi lieu au sol : autour des tapis rouges, ce sont des avions de chasse F-22 Raptor qui étaient ainsi «exposés». Il s’agit là aussi d’un «monument» de l’armée américaine. Les États-Unis sont d’ailleurs le seul pays à exploiter des F-22, considérés comme les meilleurs avions de chasse du monde.

Vladimir Poutine est ensuite monté dans la limousine blindée présidentielle américaine, surnommée «The Beast», pour rejoindre, aux côtés de Donald Trump, un bâtiment de la base militaire dans lequel les deux dirigeants se sont enfermés avec leurs conseillers pour échanger près de trois heures sur la guerre en Ukraine.