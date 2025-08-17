Voici les 10 pays qui aident le plus financièrement l'Ukraine

Depuis l'invasion russe, en février 2022, l'Ukraine est en guerre. Pour réussir à ne pas plier face au géant russe, le pays de l'est peut compter sur l'aide militaire et économique de nombreux pays. Voici les 10 plus grands donateurs vis à vis de l'Ukraine.

Un effort collectif. Pour permettre à l'Ukraine de résister à la Russie, une grande majorité des pays de l'Union européenne et les Etats-Unis sont au côté du pays de Volodymyr Zelensky. L'aide économique de ces pays, classés grâce aux chiffres du site Toute l'Europe, est d'autant plus précieuse que les dégâts de ce conflit sont déjà estimés à 524 milliards d'euros selon un rapport de la Banque mondiale, rendu fin 2024.

Les Etats-Unis (114,6 milliards d'euros)

Au total, les Etats-Unis ont envoyé une aide estimée à 114,6 milliards d'euros à l'Ukraine. Six fois plus que tout autre pays. Cette aide se découpe en 46 milliards d'aide financière, 64 milliards d'aide militaire et une part estimée à 4 milliards d'aide humanitaire.

Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine est le pays ayant reçu le plus d'aide de la part des Etats-Unis. C'est la première fois qu'un pays européen est en tête de liste du pays américain depuis qu'administration d'Harry Truman aidait le continent à se rebâtir, à l'issue de la Seconde guerre mondiale. A son arrivée, Donald Trump a gelé ces aides, avant de les autoriser à nouveau quelques semaines plus tard.

L'Allemagne (21,3 milliards d'euros)

L'Allemagne est le premier pays européen en terme de dons à l'Ukraine, depuis le début de la guerre, avec 21,3 milliards d'euros envoyés. Ils ont notamment distribué l'équivalent de 16,5 milliards d'euros d'aide militaire.

Sur le site allemand du Ministère fédéral des Affaires étrangères, on peut lire que l'aide se matérialise par exemple «pour la défense aérienne, pour de vastes programmes d’aide hivernale et un soutien énergétique, pour le soutien aux personnes ayant fui leur chez-soi à l’intérieur ou en dehors de l’Ukraine, pour de l’aide humanitaire et des opérations de déminage ou encore pour des enquêtes sur les crimes de guerre».

Le Royaume-Uni (18,6 milliards d'euros)

Le Royaume-Uni a offert 18,6 milliards d'euros à l'Ukraine, dont 13,7 seulement en aide militaire. Un cinquième de leur aide est également financière. En janvier 2025, le pays s'est positionné aux côtés de l'Ukraine non seulement en signant un partenariat «scientifique et technologique» mais surtout en promettant un siècle de partenariat de sécurité entre les deux pays, comme l'a confirmé le Premier ministre Keir Starmer.

Le Danemark (10,1 milliards d'euros)

Le Danemark, à l'image des pays nordiques, fait partie des plus grands donateurs à destination de l'Ukraine. Depuis sa crise militaire, le pays lui a envoyé 10,1 milliards d'euros, dont 9,1 milliards simplement pour l'aide militaire. Le pays, membre fondateur de l'OTAN, fait également partie d'un nouveau programme de financement d'équipements et de munitions des Etats-Unis à valeur de 500 millions de dollars (427 millions d'euros) avec la Norvège et la Suède, datant du 5 août dernier. Cette aide comprend notamment le transfert de munitions, de missiles et de systèmes de défense antimissile américain Patriot.

Les Pays-Bas (9 milliards d'euros)

Les Pays-Bas ont quant à eux participé à hauteur de 9 milliards d'euros à l'ensemble des aides offertes à l'Ukraine. Une grande majorité de cette somme concerne un appuis militaire. Eux aussi, le 5 août, ont pris part à l'achat d'équipement américain, en participant à eux-seuls à hauteur de 500 millions d'euros.

La Suède (7,6 milliards d'euros)

La Suède représente une aide économique vis à vis de l'Ukraine de 7,6 milliards d'euros. De cette somme, 6,7 milliards d'euros concernent une contribution militaire, 450 millions d'euros une aide financière directe et 420 millions d'euros une aide humanitaire.

La France (7,5 milliards d'euros)

La France se place 7e des plus généreux donateurs à l'égard de l'Ukraine depuis le début du conflit. Au total, la France a offert une aide de 7,5 milliards d'euros au pays de l'est de l'Europe, dont 5,9 milliards consacrés à l'armée, 800 millions à une aide humanitaire et la même somme à une aide financière. En mars dernier, Emmanuel Macron a annoncé l'octroi de deux milliards d'euros supplémentaires d'aide militaire à Kiev, montrant l'intention du pays de continuer à se montrer solidaire à l'Ukraine.

La Norvège (6,4 milliards d'euros)

Autre pays scandinave de ce classement, la Norvège a, elle, envoyé 6,4 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, depuis 2022. Le pays se distingue notamment en ayant proposé la troisième part la plus importante d'aide financière directe, non destinée à l'armement de l'Ukraine, avec 1,5 milliard d'euros.

Sur le site officiel de son ambassade, la Norvège prévient que son ambition de soutenir économiquement le pays européen n'est pas prêt de s'arrêter : «Un large accord politique a été conclu au Storting sur une augmentation substantielle du soutien de la Norvège à l’Ukraine. Aujourd’hui, nous avons décidé d’apporter une contribution extraordinaire de 50 milliards de couronnes norvégiennes à l’Ukraine pour l’année 2025». Cela représente près de 4,2 milliards d'euros.

La Pologne (5 milliards d'euros)

Le Pologne pointe à la neuvième place de ce classement, avec 5 milliards d'aide destinée à l'Ukraine. Ces aides ont notamment été intensifiées par son Premier ministre pro-européen et pro-ukrainien Donald Dusk.

La Finlande (3,2 milliards d'euros)

L'aide finlandaise offerte à l'Ukraine est estimée à 3,2 milliards d'euros. Récemment, le pays limitrophe de la Russie, sur l'ensemble de sa frontière est, a décidé de fournir des munitions à l’Ukraine pour un montant de 90 millions d’euros. Cette somme symbolique fait particulièrement parler car elle va être financée grâce à des actifs financiers russes gelés par l’Union européenne (UE), comme l'a déclaré lundi 19 mai le ministère finlandais de la Défense.