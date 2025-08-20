Kick : ces 5 streamers qui ont été arrêtés après la diffusion de vidéos controversées sur la plate-forme de streaming

Alors que le monde du streaming est secoué par le décès de Raphaël Graven, alias «Jean Pormanove», survenu dans la nuit du 17 au 18 août alors qu'il participait à des défis extrêmes diffusés en direct sur Kick, d’autres streamers de la plate-forme ont eux aussi franchi les limites du divertissement dans le passé au point d’être arrêtés.

La plate-forme de streaming Kick a rapidement été perçue comme un véritable Eldorado pour les créateurs dès son lancement en 2022, en raison de sa répartition des revenus avantageuse et ses règles communautaires plus souples. Toutefois, cette liberté a aussi engendré de nombreux débordements.

N3on

Rangesh Mutama, alias N3on, gamer populaire depuis 2016 avec 317.000 abonnés sur Kick, s'est fait connaître par ses vidéos IRL – soit «dans la vraie vie» – autour du jeu vidéo «NBA 2K».

En avril 2024, le jeune homme de 21 ans a été détenu 37 heures à Dubaï pour avoir filmé sans autorisation dans le parc Global Village, en compagnie de sa petite amie Sam Frank, durant un live.

MrBasedNYC

En 2001, ce streamer a écopé de sept mois de prison pour tentative d'introduction d'ecstasy aux États-Unis. Onze ans plus tard, ce vidéaste, avocat et proxénète présumé, a de nouveau comparu devant la justice, cette fois pour promotion de la prostitution, blanchiment d'argent et trafic de drogue.

Une enquête avait en effet révélé qu'il avait fourni de la drogue et des prostituées à un client de Manhattan, selon les informations rapportées par le quotidien américain New York Times. Pour ces faits, il a été condamné à quatre ans de prison.

IcePosiedon

Paul Michael Joseph Denino est principalement célèbre pour ses vidéos sur le jeu vidéo «Old School RuneScape» et IRL depuis plus de dix ans. Banni de Twitch après une fausse alerte à la bombe en son nom, le créateur de 30 ans a rejoint Kick en mai 2023.

Le mois suivant, il a été arrêté à Bangkok (Thaïlande) pour une danse obscène avec sa compagne dans un restaurant d'hôtel. Accusé de «distribution de contenus obscènes», passible de cinq ans de prison, il a obtenu sa libération sous caution après une détention difficile. Les accusations portées contre lui ont été finalement abandonnées l'année dernière.

En Australie, il a invité une prostituée afin de participer à un canular en direct dans une chambre d'hôtel, avec une autre streameuse locale, également en 2023. La scène, filmée et retransmise sans le consentement explicite de l'escorte, a conduit à son arrestation pour agression sexuelle. Il a finalement été libéré sans inculpation. Ed Craven, fondateur de Kick aurait notamment interagi avec le live en envoyant des émojis rieurs.

Vitaly Zdorovetskiy

Ce streamer russo-américain de 33 ans, d'abord connu sur YouTube pour ses canulars et «expériences sociales», a eu plusieurs démêlés avec la justice.

En 2014, par exemple, Vitaly avait attiré l'attention du monde entier en courant sur le terrain lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA entre l'Allemagne et l'Argentine, au Brésil, torse nu avec l'inscription «Natural Born Prankster» peinte sur sa poitrine. L'événement, diffusé en direct à des millions de téléspectateurs, s'est terminé par son arrestation par les autorités brésiliennes. Deux ans plus tard, il a été à nouveau interpellé pour avoir escaladé le célèbre panneau Hollywood.

En avril dernier, Vitaly a été arrêté aux Philippines après avoir diffusé sur Kick des scènes où il harcelait notamment des passants à Manille, volait une moto de sécurité, des casquettes de policiers, ainsi qu'un ventilateur dans un restaurant et menaçait une femme publiquement. Qualifié d'«étranger indésirable» par le Bureau de l'immigration, il est actuellement détenu à Taguig City.

Le créateur, qui compte 300.000 abonnés sur le service de streaming, risque jusqu'à 18 mois de prison s'il est reconnu coupable de «harcèlement injustifié», de «harcèlement public», et de «vol et tentative de vol».

Johnny Somali

Ramsey Khalid Ismael, l'un des streamers les plus controversés du secteur, a été arrêté et apparemment expulsé du Japon à cause de comportements inappropriés en 2023. Ces derniers comprennent, entre autres, des insultes envers les passants, des remarques concernant les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, ainsi que des menaces d'utilisation d'armes nucléaires à l'encontre du pays.

Dans l'un de ses faits les plus choquants, il a affiché des images du vidéaste controversé Adin Ross, des délinquants sexuel Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein au Mur des Lamentations à Jérusalem – site sacré pour les juifs – l'année dernière, entraînant son arrestation par les autorités israéliennes. À la suite de ces dérapages répétés, Johnny Somali a été définitivement banni de la plate-forme Kick.

Toujours en 2024, le créateur a exécuté une lap dance sur la Statue de la Paix en Corée du Sud, un mémorial commémorant les femmes «de réconfort», désignant les esclaves sexuelles des soldats japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. En dépit de ses excuses publiques, sa chaîne YouTube a été bannie à son tour.

Interdit de quitter le pays, il risque jusqu'à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable pour «trouble à l'activité commerciale» après avoir délibérément déversé des nouilles sur le comptoir d'un magasin, et violations de la loi sur les délits mineurs pour avoir jeté du poisson pourri sur des passants, et perturbé les usagers d'un bus et du métro en diffusant de la musique à un volume élevé tout en dansant.