UE : voici le salaire annuel des enseignants du secondaire en début de carrière dans chaque pays d’Europe

Les salaires des enseignants du secondaire en début de carrière varient fortement en Europe. Entre le Luxembourg, où il dépasse 89.000 euros par an, et la Bulgarie, sous le seuil des 12.000 euros, l’écart est considérable.

Dans l’Union européenne, la rémunération des enseignants du secondaire (ce qui correspond au collège et au lycée en France) diffère fortement selon les pays.

Le Luxembourg domine largement le classement réalisé par la Commission européenne, avec près de 90.000 euros annuels en début de carrière, suivi par l’Allemagne (66.563 euros) et le Danemark (57.343 euros).

À l’autre extrémité, la Bulgarie (11.369 euros), la Pologne (13.262 euros) et la Slovaquie (13.938 euros) affichent des niveaux bien plus modestes.

La position de la France

En France, le salaire annuel brut en début de carrière atteint 34.838 euros, ce qui place les enseignants hexagonaux au-dessus de Malte (28.765 euros) mais en dessous de l’Espagne (38.004 euros). L’écart de l'Hexagone avec son voisin allemand est particulièrement marqué : outre-Rhin, les enseignants du secondaire perçoivent presque deux fois plus dès leur entrée dans le métier.

Par ailleurs, les progressions salariales ne suivent pas toutes le même rythme d’un pays à l’autre, précise le site spécialisé Toute l'Europe. Aux Pays-Bas, le salaire peut plus que doubler sur l’ensemble de la carrière, tandis qu’en Croatie, l’évolution reste limitée à environ 20%. En France, la hausse atteint en moyenne 57% sur une période de trente-cinq ans.

La rémunération ne reflète en outre pas toujours le temps de travail. En France, les enseignants du secondaire assurent en moyenne 720 heures annuelles, contre 641 en Allemagne au collège et 610 au lycée. La moyenne européenne s’établit à 660 heures au collège et 629 au lycée.

Malgré cela, de nombreux pays peinent à recruter. À la rentrée 2023, la France manquait déjà de 3.100 enseignants, tandis que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne faisait face à 6.700 postes vacants.

Des disparités corrigées par le pouvoir d’achat

Pour comparer plus justement, les salaires peuvent être exprimés en standards de pouvoir d’achat (SPA), qui tiennent compte du coût de la vie. Les écarts demeurent importants : un enseignant français touche ainsi l’équivalent de 30.062 euros en SPA, contre 56.787 euros en Allemagne ou 55.550 euros au Luxembourg.

Les niveaux les plus bas sont relevés en Europe centrale et orientale, notamment en Lettonie, Slovaquie, Pologne ou Grèce. À l’inverse, l’Europe de l’Ouest concentre les salaires les plus élevés, en particulier au Luxembourg, en Allemagne, au Danemark et en Espagne.

Voici enfin, ci-dessous, le classement complet des salaires statutaires annuels en euro brut des enseignants du second degré en début de carrière, en 2023/2024, selon la Commission européenne :