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Basket : voici le salaire historique que devrait toucher Tony Parker en tant qu’entraineur de l’ASVEL la saison prochaine

Tony Parker est aussi le président du club de l'ASVEL. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Futur entraîneur de l’ASVEL, à partir de la saison prochaine, Tony Parker pourrait toucher un salaire inédit pour un technicien de basket en France.

Un nouveau job et un salaire impressionnant. Ancienne gloire du basket français et actuel président du club de l’ASVEL, Tony Parker devrait devenir l’entraîneur de l’équipe à partir de la saison prochaine.

Et d’après les informations de BasketNews, «TP», qui devrait ainsi cumuler ces deux fonctions, devrait obtenir une rémunération estimée à environ 1,2 million d’euros.

D'abord l'équipe de France U17

Si cela venait à être confirmé, l’ancien champion NBA avec les San Antonio Spurs deviendrait l’entraîneur le mieux payé de France, et même de l’histoire du championnat français.

A noter que Pierric Poupet, actuel manager cette saison de la formation de Villeurbanne, toucherait 150.000 euros, selon les chiffres de Maxi Basket.

Sur le même sujet NBA : le panier complètement fou de Victor Wembanyama du milieu du parquet lors du match Spurs-Thunder (vidéo) Lire

Avec son expérience sur le banc de l’ASVEL, Tony Parker va se tester en tant que sélectionneur de l’équipe de France U17, lors du Championnat du monde en Turquie cet été (27 juin-5 juillet).

Tony ParkerBasketSportSalaire

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