7.920 km/h de vitesse de pointe, ogive de près d'une tonne... Ce que l'on sait du FP-9, le nouveau missile balistique ukrainien conçu pour frapper la Russie en profondeur

Grâce au missile balistique FP-9, l'Ukraine rentrerait dans le cercle des pays capables de tirer des projectiles hypersoniques. [Capture d'écran X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'entreprise ukrainienne Fire Point a dévoilé, le 4 septembre dernier en Pologne, son nouveau missile balistique, le FP-9. Ses performances annoncées, notamment sa vitesse maximale proche de 8.000 km/h, pourraient changer la donne face la Russie.

Une puissance de feu impressionnante. À l'occasion du Salon international de la défense, qui s'est déroulé en Pologne la semaine dernière, l'entreprise ukrainienne Fire Point a présenté ses derniers projets.

Et l'un d'entre eux a attiré l'attention : le missile balistique FP-9. Selon ses concepteurs, le projectile pourrait emporter une charge utile explosive de 800 kg à plus de 855 km de distance, le tout à une vitesse maximale de 2.000 m/s, soit 7.920 km/h.

Kiev mise sur les missiles balistiques «faits maison»

Cette vitesse le ferait entrer dans la catégorie restreinte des missiles hypersoniques, dont la vitesse est supérieure à Mach 5 (près de 6.200 km/h). La maîtrise d'une telle performance est primordiale pour Kiev, puisque ces armes sont très difficiles à intercepter pour les défenses anti-aériennes.

Surtout, elles pourraient directement menacer Moscou, qui ne se situe qu'à 450 km de la frontière ukrainienne. En plus du FP-9, Fire Point a présenté son «petit frère», le FP-7. Doté d'une charge utile de 150 kg, il pourrait frapper à plus de 200 km de son point de départ, tout en évoluant à une vitesse supérieure à 5.400 km/h.

Un plus petit calibre indispensable pour mener des frappes de précision. Si aucune précision n'a été apportée sur la date de leur mise en service, cette présentation illustre parfaitement le virage opéré par les industriels ukrainiens.

Après avoir massivement investi dans la production de petits drones à faible coût, Kiev a décidé de mettre l'accent sur le développement de missiles «faits maison» afin de ne plus dépendre des livraisons de ses alliés occidentaux.

Le missile de croisière Flamingo, également produit par Fire Point et présenté en août dernier, avait déjà marqué les esprits. Volant à seulement 926 km/h, il peut néanmoins frapper à plus de 3.000 km de profondeur. Surtout, son coût relativement réduit lui permettrait d'être rapidement fabriqué en série.

Guerre en UkraineUkrainemissileArmementRussie

