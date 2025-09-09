Mexique : ce que l'on sait de la collision entre un bus et un train qui a fait au moins 10 morts

Une collision mortelle entre un train de marchandises et un bus dans la région centrale du Mexique a fait au moins dix morts et 61 blessés lundi 8 septembre. Le conducteur du bus a été arrêté et placé en garde à vue.

Au moins 10 personnes, sept femmes et trois hommes, ont péri lorsqu'un train de marchandises a percuté un bus au Mexique, lundi 8 septembre. Près de 60 personnes ont été blessées, certaines grièvement, a rapporté Reuters.

Le drame s'est produit dans une zone industrielle sur l'autoroute entre Atlacomulco, située à environ 115 km au nord-ouest de la capitale Mexico, et Maravatio, dans l'État voisin de Michoacan.

Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer, mais les images de vidéosurveillance montrent le car à deux étages qui attendait au passage à niveau. Il a ensuite démarré pour traverser la voie ferrée avant d'être percuté à l'arrière quelques secondes plus tard par le train de marchandises surgissant soudainement, le traînant sur plusieurs mètres.

Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, plusieurs passagers sortaient du bus par leurs propres moyens après l'accident, tandis que des témoins s'approchaient pour porter secours aux victimes.

12.099 collisions sur les autoroutes fédérales en 2023

Le conducteur du bus a été arrêté et placé en garde à vue sur demande du parquet local, a ajouté Adrián Hernández, coordinateur général de la protection civile de l'État de Mexico, à la chaîne de télévision locale Milenio.

Canadian Pacific Kansas City, l'opérateur ferroviaire, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et exhorté les conducteurs de respecter les signalisations pour «éviter ces situations tragiques». L'entreprise basée à Calgary a indiqué que son personnel était sur place et coopérait avec les autorités.

Les accidents mortels de bus sont fréquents en Amérique latine. Selon le dernier rapport du gouvernement mexicain sur les collisions sur les autoroutes fédérales, 12.099 accidents ont eu lieu en 2023, causant plus de 100 millions de dollars de dégâts, 6.400 blessés et près de 1.900 décès.

En mai, au moins 21 personnes ont été tuées dans un accident impliquant un bus, un camion-citerne et une camionnette dans le centre du Mexique, selon les autorités. Trois mois plus tôt, ce sont plus de 40 personnes qui sont mortes dans le sud du pays lorsqu'un bus reliant Cancun à Tabasco a heurté un camion-remorque et pris feu.

Les bus sont un mode de transport majeur au Mexique, où, malgré la présence courante de trains de marchandises, les lignes ferroviaires de passagers demeurent limitées.