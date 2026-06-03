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Coupe du monde 2026 : les joueurs de l’équipe d’Iran ont obtenu leur visa pour le Mexique

L'équipe d'Iran fera son entrée dans la compétition le 15 juin contre la Nouvelle-Zélande. L'équipe d'Iran fera son entrée dans la compétition le 15 juin contre la Nouvelle-Zélande. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A une semaine du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’équipe d’Iran a obtenu ses visas pour se rendre au Mexique, où se situe son camp de base pour la compétition.

Une première étape. A une semaine du début de la Coupe du monde 2026, l’équipe d’Iran a obtenu ses visas pour pouvoir se rendre au Mexique, où se situe son camp de base pour la compétition. Initialement prévu à Tucson (Arizona) aux Etats-Unis, ce dernier a été déplacé vers la ville mexicaine frontalière de Tijuana en Basse-Californie en raison de la situation géopolitique.

Trois matchs de poule aux Etats-Unis

«Les visas des joueurs iraniens ont été délivrés en 48 heures, sans leur présence physique et sans prise d’empreintes digitales à l’ambassade du Mexique», a indiqué l’ambassadeur de la République islamique en Turquie Mohammad Hassan Habibollahzadeh. Mais la situation n’est pas encore complètement réglée pour les joueurs de la «Team Melli».

Ces derniers sont toujours dans l’attente de visas pour se rendre aux Etats-Unis, où ils doivent disputer leurs trois matchs de poules contre la Nouvelle-Zélande (15 juin) puis la Belgique (22 juin) à Los Angeles et face à l’Égypte (26 juin) à Seattle.

Breel Embolo devrait pouvoir retrouver rapidement ses coéquipiers de l'équipe de Suisse.
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Avant de s’envoler, samedi, en direction de l'Espagne pour ensuite rejoindre le Mexique, où elle est attendue dimanche matin, l’équipe d’Iran, qui se trouve actuellement en Turquie, sera opposée, ce jeudi, au Mali lors d’un match de préparation à huis clos à Antalya.

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