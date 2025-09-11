Royaume-Uni : qui est Tommy Robinson, avec qui Eric Zemmour doit manifester ce samedi «contre la submersion migratoire» ?

Les rues de Londres seront le théâtre, samedi 13 septembre, d'un rassemblement d'ampleur contre «la submersion migratoire», auquel participera notamment Eric Zemmour. Un événement organisé par l'activiste Tommy Robinson. Voici ce qu'il faut savoir sur cette figure de la droite britannique patriote.

Tommy Robinson promet un rendez-vous historique : «la chose la plus grande que Londres n'ait jamais vu». Ce samedi, le militant devenu homme politique britannique espère montrer l'ampleur de sa popularité lors d'une manifestation anti-immigration. Le point principal pour lequel il est connu outre-Manche et même à l'international, depuis plusieurs mois.

Dans une interview qu'il vient de partager sur son profil Youtube, Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, ne se cache pas : «Certaines des personnes les plus brillantes que je n'ai jamais rencontrées sont musulmanes. Certaines des personnes que j'aime le plus sont musulmanes. Mais cela ne change pas les problèmes qui viennent avec la culture musulmane et leur communauté», a-t-il expliqué récemment face au podcasteur Brian Rose.

«Les Frères Musulmans ont trouvé une place au Royaume-Uni»

Il reprend en développant sa pensée : «Nous avons été un havre de paix pour les groupes terroristes. Les Frères Musulmans, Hizb ut-Tahrir, tous les groupes interdits par des pays islamiques ont trouvé une place au Royaume-Uni. Vente de drogue, d'héroïne, proxénétisme... Avant, ils se cantonnaient à des villes comme Luton, maintenant, ils se sont disséminés dans le pays entier et les gens peuvent les voir dans leur propre ville».

Dans cet entretien de plus de 2h30, le quadragénaire revient également sur son parcours semé d'embuches. Il a fait ses premiers pas dans la politique britannique en 2004, en adhérant au parti national britannique. Un choix qui lui a valu immédiatement une polémique, le parti ayant été fondé par des admirateurs d'Adolf Hitler. Quelques années plus tard, il a donc décidé de créer lui même l'English Defence League (EDL), dont le but premier est de lutter contre l'islamisation de l'Angleterre.

Mais Tommy Robinson n'a commencé à se faire un nom qu'en 2015, lorsqu'il dévoilait une offre de corruption faite à un membre du parti conservateur d'origine pakistanaise Afzal Amin, à qui il proposait une fausse manifestation de l'EDL en échange de la plus grande mosquée de Dudley, ville des Midlands de l'ouest.

Au fil des années, il n'a cessé de gagner en visibilité. Il s'est même présenté en février 2019 en tant que candidat libre aux élections européennes de la circonscription d'Angleterre du Nord-Ouest. A cette occasion, il est notamment pris à parti par des résidents britanniques d'origine étrangère, qui n'hésitaient pas à l'arroser de milkshake. En plus de ces déboires, Tommy Robinson a subi de nombreuses censures, notamment sur les réseaux sociaux. Dès 2018, il est banni de Twitter, l'ancien X. Facebook et Instagram lui ont réservé le même sort en 2019, pour des messages jugés haineux selon les plates-formes.

Un soutien populaire et international

Son passé judiciaire a également fait de lui une personnalité remarquée : dès 2011, il a écopé de plusieurs peines de prison pour hooliganisme et agression physique. En 2018, il a dû purger une nouvelle peine pour trouble à l'ordre public mais a reçu cette fois le soutien de 500.000 personnes grâce à une pétition en ligne réclamant sa libération. C'est à cette date que Tommy Robinson devient définitivement une personnalité publique. Il a même obtenu le support public du représentant républicain américain Paul Gosar ou encore du député néerlandais Geert Wilders.

A la suite d'une nouvelle peine de prison, cette fois pour avoir exprimé à nouveau des propos diffamatoires, il est cette fois soutenu par Elon Musk, sur les réseaux sociaux, à partir de 2024. Depuis, le milliardaire américain ne cesse de s'appuyer sur les prises de parole de Tommy Robinson pour exprimer son souhait de «réel changement» politique au Royaume-Uni.

It’s time for real change https://t.co/uEJTP4PyI8 — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2025

En France, le soutien majeur offert à Tommy Robinson vient du dirigeant du parti Reconquête, Eric Zemmour. Sur son compte X, le politicien français n'a pas manqué d'affirmer publiquement son soutien à son voisin britannique, en marge de sa prochaine manifestation londonienne : «Je répondrai présent à l’invitation de Tommy Robinson, le 13 septembre pour me tenir aux côtés des centaines de milliers de Britanniques qui manifestent contre la submersion de nos pays», a-t-il écrit.

🇫🇷 Je répondrai présent à l’invitation de Tommy Robinson, le 13 septembre pour me tenir aux côtés des centaines de milliers de Britanniques qui manifestent contre la submersion de nos pays.



🇬🇧 I will be present at Tommy Robinson's invitation on September 13 to stand alongside… — Eric Zemmour (@ZemmourEric) August 26, 2025

Eric Zemmour aura même la responsabilité de tenir un discours devant la foule. Le rassemblement prévu par Tommy Robinson va partir de la gare de Waterloo et terminera devant le 10 Downing Street en traversant le pont de Westminster.