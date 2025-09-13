«Des prix qui explosent de 20 % en un mois» : si vous buvez du café aux États-Unis, l’addition va bientôt coûter très cher et l’on craint le pire en Europe

Le prix du café grimpe fortement aux Etats-Unis. La hausse des droits de douane a fait bondir les coûts dans le pays qui importe le plus de café au monde. Et les répercussions pourraient bientôt se faire sentir jusque dans votre tasse.

Un café bien corsé. Les consommateurs de café américains vont voir le tarif de leurs boissons fortement augmenter dans les prochains mois. En effet, en août, le prix du café a augmenté de plus de 21 % par rapport à l'année dernière. Il s'agit de la plus forte hausse annuelle depuis octobre 1997, a indiqué le dernier indice des prix à la consommation des États-Unis, ce jeudi. À l'échelle mensuelle, les tarifs ont augmenté de 4 %, soit la plus forte hausse en 14 ans.

Les États-Unis sont le plus grand pays importateur de café au monde et dépendent quasi totalement (à 99 %) de l’étranger pour s’approvisionner. Localement, très peu de régions peuvent produire les grains. Pourtant, le pays est un immense consommateur, puisque 66 % des adultes américains en boivent chaque jour, indique la National Coffee Association.

Des droits de douane politiques

Depuis le début de son mandat, en janvier dernier, Donald Trump n'a pas lésiné sur les droits de douane. Selon les analystes, il s'agit de la plus grande rupture commerciale à l’échelle internationale depuis la Seconde Guerre mondiale. L'objectif du président américain est surtout de répondre aux «abus» de nombreux partenaires qu'il juge nuisibles aux exportations américaines.

La Colombie, deuxième exportateur de café vers les États-Unis, est soumise à un droit de douane de 10 %, tandis que le Vietnam, troisième sur la liste, subit une taxe de 20 %. Cependant, le pays le plus durement frappé est le Brésil. Principal producteur de café pour les États-Unis, il s’est vu imposer pas moins de 50 % de droits de douane. Une décision politique de Donald Trump, mécontent de la condamnation de Jair Bolsonaro, son allié.

des répercussions dès 2026

Depuis ces récentes augmentations, les entreprises de différentes tailles tentent d'absorber les coûts avant de répercuter une nouvelle hausse des prix sur leurs consommateurs. Le propriétaire de Folgers, JM Smucker, a expliqué, lors de sa conférence sur les résultats financiers, qu'il va devoir augmenter une troisième fois le prix de son café. En effet, l'entreprise a déjà procédé à un ajustement tarifaire en mai puis en août, avant de compenser cette nouvelle hausse au cours de l’hiver.

Certaines entreprises ont déjà mis en place des surtaxes, comme French Truck Coffee, à la Nouvelle-Orléans. Cependant, le géant des boissons Starbucks a déclaré que les augmentations ne se feraient ressentir qu’à partir de 2026, en raison de ses pratiques d’achat.

Si les droits de douane américains ne concernent pas directement les importations en Europe, les analystes estiment que les fabricants de café dans les pays les plus durement touchés pourraient également répercuter leurs coûts vers d'autres pays que les Etats-Unis, afin de rester compétitifs sur le marché américain.