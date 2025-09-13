Russie : un séisme de magnitude 7,4 enregistré dans le Pacifique, le risque de tsunami écarté

Un séisme de magnitude 7,4 s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, au large de la côte pacifique de la Russie. Le risque de tsunami a été soulevé puis écarté.

Un tremblement de terre de magnitude 7,4 a été enregistré ce samedi 13 septembre dans l'une des zones sismiques les plus actives de la planète : la péninsule du Kamtchatka, en Russie. Une alerte tsunami a brièvement été déclenchée, avant d'être levée.

L'activité sismique est importante dans cette zone, car elle se situe au point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américaine.

À 111 km Au large

D'après les données du service sismologique américain (USGS), le tremblement de terre survenu ce jour s'est produit dans le Pacifique à 2 h 37 GMT, à une profondeur de 39,5 km, à 111 km à l'est du port russe de Petropavlovsk-Kamtchatsky.

Peu après la secousse, le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique (PTWC) a mis en garde contre la possibilité d'un raz-de-marée «dangereux» pouvant atteindre jusqu'à un mètre de hauteur sur la côte russe. Heureusement, l'alerte a été annulée par la suite.

La région avait déjà subi en juillet un séisme de magnitude 8,8, l'un des plus importants jamais enregistré au monde. Celui-ci avait été suivi d'un tsunami, obligeant des millions de personnes à évacuer le littoral dans tout le Pacifique, du Japon à l'Équateur en passant par les États-Unis et le Mexique.