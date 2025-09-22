Reconnaissance de l'Etat de Palestine, plan de paix et de reconstruction à Gaza... Ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron à l'ONU

A la tribune de l'ONU, ce lundi 22 septembre, Emmanuel Macron a reconnu l'Etat de Palestine au nom de la France. Dans son discours, il a également appelé à la fin des combats à Gaza et à la négociation d'un cessez-le-feu, pour mettre en place un plan de paix.

«Le temps est venu», a répété Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU ce lundi 22 septembre à New York. Dans un discours très attendu sur la guerre à Gaza, lors d'un sommet coprésidé avec l'Arabie saoudite sur l'avenir de la solution à deux Etats, le président de la République a formellement reconnu l'Etat de Palestine au nom de la France.

«Nous sommes là, car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite», a affirmé le chef de l'Etat en ouverture de son discours.

«Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. Certains diront trop tard, d'autres diront trop tôt. Une chose est sûre : nous ne pouvons plus attendre», a poursuivi Emmanuel Macron.

Cela «n'enlève rien aux droits du peuple israélien»

Se disant «fidèle à l'engagement historique de [son] pays au Proche-Orient», le chef de l'Etat a prononcé ces mots qui étaient attendus : «je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'Etat de Palestine».

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

Une décision qui est «une manière d'affirmer que le peuple palestinien n'est pas un peuple en trop», qu'il «est fort de son histoire, de son enracinement, de sa dignité». «La reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien n'enlève rien aux droits du peuple israélien, a précisé Emmanuel Macron. Cette reconnaissance est la solution qui seule permettra la paix pour Israël».

Au cours de sa prise de parole, le président français a rendu hommage aux victimes du 7-octobre, fustigeant «la barbarie du Hamas» et ajoutant que «rien, jamais, nulle part ne peut justifier le terrorisme». «Le 7-Octobre est une blessure encore vive [...] Jamais nous ne cesserons le combat existentiel contre l'antisémitisme».

Mais, dans le même temps, «rien ne justifie plus la poursuite de la guerre à Gaza», a-t-il souligné. «Tout commande au contraire d'y mettre un terme définitif maintenant, pour sauver des vies [...] Nous devons ouvrir ce chemin de paix, car depuis juillet dernier, l'accélération des événements est terrible et fait naître la crainte que les accords d'Abraham soient remis en cause et que la paix devienne impossible pour longtemps au Moyen-Orient».

Un plan de paix et de sécurité en deux phases

Cette reconnaissance d'un Etat palestinien est «une défaite pour le Hamas comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite, nourrissent des obsessions antisionistes et veulent la destruction de l'Etat d'Israël», a assuré le chef de l'Etat. Elle fait partie intégrante du plan de paix et de sécurité que l'Arabie saoudite et la France ont élaboré et qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies.

Ce dernier doit «donner des objectifs concrets» et «déclencher une dynamique de paix répondant aux besoins de chacun», selon Emmanuel Macron. La première phase de ce plan implique la «libération des 48 otages israéliens» mais aussi «la fin des opérations militaires sur le territoire de Gaza». «Le Hamas a été vaincu sur le plan militaire par la neutralisation de ses chefs et de ses leaders, il doit l'être sur le plan politique pour être totalement démantelé», a développé le président français.

Le second temps sera celui de la «stabilisation et de la reconstruction à Gaza». Le chef de l'Etat a évoqué une «administration de transition intégrant l'Autorité palestinienne et accompagnée de forces de sécurité» qui auront «le monopole de la sécurité à Gaza» et seront chargées du «démantèlement et du désarmement du Hamas».

un nouveau «cadre d'expression démocratique»

La France est selon lui «prête à contribuer à une mission internationale de stabilisation» et soutiendra notamment la formation et l'équipement de ces forces palestiniennes. «Je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'Etat de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi», a ajouté le président français.

Il reviendra à l'Etat de Palestine «d'offrir à son peuple un cadre d'expression démocratique renouvelé», a précisé Emmanuel Macron. Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné l'attaque terroriste du 7-octobre ainsi que les actions du Hamas et «affirmer son engagement à lutter contre les discours de haine» tout en assurant «une refondation en profondeur de la gouvernance palestinienne».

Reconnaissant les «réticences» et les «craintes» des autorités israéliennes, mais aussi la «tristesse» et la «fatigue» du peuple israélien, Emmanuel Macron s'est dit convaincu qu'Israël a «la force» de mettre en place cette solution à deux Etats.

«142 états proposent cette paix, mains tendues, prêtes à être serrées, a-t-il rappelé. Le temps est venu d'arrêter la guerre à Gaza, les massacres, la mort. Le temps est venu pour Israël de vivre en paix [...] La paix est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus difficile que toutes les guerres. Mais le temps est venu».