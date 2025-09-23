Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Commerce en ligne : le site Pretty Little Thing condamné pour «pratiques commerciales trompeuses»

Coussin de la marque Pretty Little Thing. [© Presley Ann / AFP ]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pretty Little Thing, site de vente en ligne de prêt-à-porter, a été sanctionné par la Répression des fraudes d’une amende de 1,3 million d’euros. L’enquête menée entre novembre 2022 et mai 2023 a révélé que plus de la moitié des réductions affichées sur le site étaient trompeuses. 

Le site de vente en ligne d'articles de prêt-à-porter Pretty Little Thing s'est vu infliger une amende de 1,3 million d'euros pour «pratiques commerciales trompeuses», a annoncé mardi la Répression des fraudes.

L'enquête de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a mis au jour une tromperie des consommateurs quant à «la réalité des réductions dont ils pouvaient bénéficier» en achetant des articles sur le site internet. 

des annonces mensongères 

Sur les «centaines de produits» analysées par la Répression des fraudes entre novembre 2022 et mai 2023, 55% des annonces «n'offraient aucune baisse de prix», et 30% proposaient «une baisse moins importante qu'annoncé», précise la DGCCRF dans son communiqué. 

Sur le même sujet Le Medef promet une «grande mobilisation patronale» face au risque d'une augmentation d'impôts sur les entreprises Lire

La répression des fraudes ajoute que l'amende de 1,3 million d'euros a été «acceptée» par la société.

FraudeSanctionargent

À suivre aussi

Fraude à l’assurance maladie : 5 personnes mises en examen après le démantèlement d’un réseau, 8 millions d’euros de préjudice
Immobilier : un locataire sur quatre a déjà fourni de fausses informations pour obtenir un logement, selon un sondage
Arnaque au faux coursier : attention à cette escroquerie de plus en plus répandue

Ailleurs sur le web

Dernières actualités