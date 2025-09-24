Ragasa : les images impressionnantes du super typhon qui a déjà fait 14 morts à Taïwan

Le super typhon Ragasa a frappé Taïwan et Hong Kong avec une violence inouïe. Inondations massives, digues rompues, vents dévastateurs : au moins 14 personnes ont perdu la vie et 18 autres sont blessées.

Des vagues géantes et des villes sous l’eau, le super typhon Ragasa a frappé. Au moins 14 personnes sont mortes et 18 autres sont blessées, à Taïwan, des suites de la rupture d'une digue provoquée par le passage du super typhon Ragasa, dont les fortes pluies et les vents violents balaient mercredi le sud de la Chine, où Hong Kong reste en alerte.

Le bilan pourrait s’alourdir, car selon les autorités locales et l’Agence nationale des incendies, au moins 152 personnes sont portées disparues dans le comté de Hualien.

«À certains endroits, l'eau est montée jusqu'au deuxième étage d'une maison et elle a atteint environ un étage dans le centre-ville, où l'eau est en train de se retirer», a déclaré mardi Lee Lung-sheng, chef adjoint du service d'incendie du comté. À Hong Kong, la population est restée confinée. Pluies torrentielles et vents violents ont paralysé totalement la ville.

Avec des rafales pouvant atteindre les 206 km/h, le niveau de la mer qui est monté à plus de trois mètres par endroits et des vagues près de cinq mètres de hauteur, le phénomène a provoqué de nombreux dégâts. De nombreuses vidéos relayées sur les réseaux sociaux par l'AFP, Reuters et des internautes, témoignent de la puissance destructrice du typhon.

At least 14 people were killed when a decades-old lake barrier burst in Taiwan, a government official said Wednesday, after Super Typhoon Ragasa pounded the island with torrential rains



CCTV footage of flooded bridge in Taiwan's Hualien after lake

Heavy rain from Super Typhoon Ragasa burst a lake on the east coast of Taiwan, with the deluge breaking a bridge and causing flooding in surrounding villages

Super Typhoon Ragasa, the world's most powerful tropical cyclone this year, lashed Hong Kong with powerful winds and heavy rain. The city shut down, over 700 flights cancelled, and panic buying emptied supermarket shelves as people queued for hours

Hong Kong en état d’alerte maximale

Hong Kong avait pourtant pris les devants, en fermant les écoles dès mardi et en suspendant tous les vols jusqu’à jeudi matin. Les services de transport de surface sont également interrompus jusqu'à nouvel ordre. Les autorités ont demandé aux habitants des zones basses de redoubler de vigilance face au risque d’inondations et ont ouvert 50 centres temporaires où 760 personnes se sont réfugiées.

À l’approche de la tempête, les commerces alimentaires ont été pris d’assaut. Privé d’eau potable et d’électricité, Terence Choi, 59 ans et habitant du lotissement de Heng Fa Chuen d'Hong Kong, a raconté avoir stocké chez lui pour deux jours de provisions. «Si nous perdons l'approvisionnement en eau et en électricité, il sera difficile de cuisiner, donc je suis assez nerveux à ce sujet», a-t-il déclaré. Du côté des Philippines, le super typhon Ragasa a déjà fait deux morts.