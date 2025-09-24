Thaïlande : les impressionnantes images de l’effondrement d’une route à Bangkok (vidéos)

Ce mercredi, une partie d'une route très fréquentée de Bangkok (Thaïlande) s'est effondrée, laissant un immense gouffre et obligeant les personnes présentes à proximité à évacuer. Si les images sont spectaculaires, aucune victime n'est à déplorer à ce stade.

Un phénomène de plus en plus fréquent. Ce mercredi, un trou d'une profondeur de 50 mètres s'est formé après l'effondrement d'une partie de la rue très fréquentée de Samsen, à Bangkok. Ce gouffre a provoqué une rupture de canalisation et a entraîné des lignes électriques dans la boue et les débris.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre plusieurs personnes fuyant un site de construction de la rue Samsen au moment où la route s'est craquelée et effondrée.

Des dizaines de policiers et de responsables municipaux ont bouclé le site, situé dans un quartier résidentiel du nord de la capitale thaïlandaise.

«L'eau a emporté de la terre qui est tombée sur une station de métro en construction»

Suriyachai Rawiwan, directeur du département de prévention des catastrophes de Bangkok, a déclaré à l'AFP que l'effondrement était probablement lié aux récentes pluies abondantes et à une canalisation qui fuit.

«Il y avait une fuite dans la canalisation. L'eau du tuyau a érodé (la terre) sous la route, ce qui a provoqué l'accident», a-t-il expliqué, ajoutant qu'il n'y avait aucune victime à l'heure actuelle.

«L'eau a emporté de la terre qui est tombée sur une station de métro en construction, provoquant cet effondrement», a ajouté la même source qui précise que la station de police a été évacuée.

Le tunnel fait partie d'un service souterrain en cours de construction par la Mass Rapid Transit Authority, soit l'entreprise publique qui s'occupe du métro. Cette dernière a précisé qu'elle enquêterait sur la cause de l'effondrement.

L'hôpital Vajira, situé à proximité, a annoncé dans une publication sur Facebook qu'il suspendait les services ambulatoires, et qu'ils reprendraient «dès que possible».

Noppadech Pitpeng, un employé de 27 ans qui vit près de l'hôpital, a confié s'être réveillé apeuré par un grondement mercredi matin. «Le bruit ressemblait à celui d'un poteau électrique qui s'effondre et tout mon appartement a tremblé», a-t-il raconté.

Cet incident n'est pas isolé. Il y a plusieurs jours, un camion de livraison de boissons gazeuses a été englouti en quelques secondes dans un trou de huit mètres de profondeur sur une route du quartier de Renovación, en plein cœur de Mexico. De l'autre côté du Pacifique, au Japon, un fossé de six mètres de profondeur pour dix mètres de large s'était formé sur la chaussée, entraînant la chute d’un camion et de son conducteur, le 28 janvier dernier.