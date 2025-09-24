Toloka-1000 : ce que l'on sait du plus puissant drone sous-marin ukrainien de l'Histoire

L'Ukraine a récemment présenté un tout nouveau drone sous-marin destiné à défendre ses intérêts en mer Noire : le Toloka-1000. Voici ce qu'il faut savoir de ce condensé de technologie militaire.

Une arme décisive ? Le Toloka-1000 est un drone sous-marin comptant parmi les plus imposants du monde. Long de 12 mètres, transportant jusqu'à 5 tonnes d'explosifs et capable d'évoluer à 300 mètres de profondeur, il bat tous les records.

Ce sous-marin a été présenté à Lviv, le 19 septembre, lors d'un salon visant à montrer que l'Ukraine est l'un des Etats à la pointe de l'innovation en matière de défense depuis l'invasion russe, un nouveau venu a attiré toute l'attention.

The Ukrainian underwater drone-torpedo TOLOKA TLK-1000 was showcased at the Defense Tech Valley 2025 exhibition in Lviv.



The 12-meter-long drone is reported to carry a warhead weighing up to 5,000 kg over distances of up to 2,000 km. pic.twitter.com/k6X6pUpKAG — Visegrád 24 (@visegrad24) September 19, 2025

L'appareil se décline également dans des versions plus petites : TLK-150, qui mesure 2,5 mètres et TLK-400, atteignant les 6 mètres de long. Leur portée est croissante, le Toloka-1000 pouvant toucher une cible placée à 2.000 km.

© MILITARNYI

Ces trois drones permettront de répondre à différents types de mission, qu'elles se situent proche des côtes ou plus au large. Il s'agit, selon le site spécialisé Defense Express, d'«une arme létale bien plus efficace pour détruire toute la flotte russe de la mer Noire». Selon plusieurs analystes, la puissance de ce drone permettra de couler de nombreux navires «en une seule frappe».

Parmi les meilleurs au monde

Selon d'autres, ce système dernier cri aurait même déjà fait ses preuves lors de l'attaque menée par l'armée ukrainienne sur le pont de Crimée, en juin dernier. Une structure stratégique reliant la péninsule annexée au territoire russe avait subit des «explosions sous-marines» revendiquées par les forces ukrainiennes. L'offensive pourrait avoir été l'oeuvre du TLK-150.

Pour fonctionner, l'appareil scanne automatiquement ses environs grâce à un sonar 3D, un hydrophone et une caméra pour générer des cartes de mines afin de sécuriser sa trajectoire. Il navigue grâce à un système GPS ou un système de navigation inertielle quand celui-ci est indisponible, comme quand il est submergé ou quand il est brouillé. Pour l'identification des cibles, il s'appuie sur un sonar passif ainsi qu'un réseau neuronal. Pour ce qui est des menaces proches, il peut compter sur plusieurs sonars à ultrasons.

Dans le monde, le TLK-1000 se classe parmi les plus grands AUV. Il reste cependant loin du plus imposant au monde : l'«Orca» de la marine américaine. Celui-ci, développé à partir de 2017 par Boeing, peut atteindre 26 mètres de long et possède une portée de 10.500 km.

© CovertShores

En France, le plus grand drone sous-marin de combat sans équipage est l'UCUV, mesurant jusqu'à 10 mètres.

une arme décisive pour l'Ukraine ?

Si ce drone sous-marin fait tant parler, c'est non seulement parce que ses caractéristiques sont inédites en Ukraine, mais aussi parce qu'il pourrait jouer un rôle stratégique prépondérant. D'abord, il pourrait permettre à Kiev de rester efficace en matière de défense de la mer Noire tout en économisant ses soldats. Le pays, qui n'a plus de Marine, a effectivement misé gros sur les robots pour défendre cet espace maritime clé dans son conflit avec la Russie.

L'Etat-major ukrainien s'est félicité, sur Telegram, d'oeuvrer à sa défense tout en minimisant les troupes sollicitées : «Les forces de systèmes sans pilote jouent un rôle majeur dans la destruction de haute précision de l’ennemi», peut-on lire. Ils attendent ainsi des «résultats significatifs» grâce à leur nouveau drone.

Plus que les missions menées par ce monstre des mers, l'Ukraine peut également s'attendre à un changement d'attitude de la part des forces marines russes. Celles-ci pourraient se cantonner au Nord de la mer Noire et éviter les côtes ukrainiennes à l'avenir. En effet, en dévoilant la mise en service de cet AUV, l'armée de Volodymyr Zelensky pourra bénéficier de son apport dissuasif, comme beaucoup d'analystes l'anticipent.