Royaume-Uni : le gouvernement souhaite créer une carte d'identité numérique pour lutter contre l'immigration irrégulière

Le Premier ministre britannique a annoncé, ce vendredi, l’introduction d’une carte d’identité numérique pour les citoyens et résidents du Royaume-Uni. Une polémique sur les libertés individuelles pourrait éclater du côté de l’opposition.

Une opportunité considérable pour certains, une limite sur les libertés individuelles pour d’autres. Ce vendredi, le gouvernement britannique a annoncé la création d’un titre d’identité numérique pour les citoyens et les résidents du Royaume-Uni. Là-bas, il n’existe pas de carte nationale comme en France et cette volonté d'en créer une fait débat depuis plusieurs années dans le pays.

Le document sera dématérialisé et stocké sur les téléphones portables. Dans un communiqué, le Premier ministre travailliste, Keir Starmer, a affirmé que ce titre permettra de lutter contre le travail illégal, l'immigration irrégulière mais «offrira également de nombreux avantages aux citoyens, comme la possibilité de prouver leur identité pour accéder rapidement à des services essentiels.»

Les Britanniques n’auront pas à présenter le document et donc ne sont pas obligés de l’avoir en permanence. Néanmoins, le dispositif deviendra «obligatoire afin de prouver son droit à travailler» dans le pays d'ici à la fin de la législature, soit 2029.

Une évolution controversée et difficile à mettre en place

Depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024, Keir Starmer multiplie les mesures pour lutter contre l'immigration irrégulière en ciblant particulièrement le travail illégal.

L’opposition britannique a réagi à cette proposition sur X. «Les conservateurs s'opposeront à toute tentative (...) d'imposer une carte d'identité obligatoire aux citoyens honnêtes», a fustigé la conservatrice Kemi Badenoch. Et d’ajouter : «Nous ne soutiendrons aucun système qui serait obligatoire pour les Britanniques ou qui priverait ceux d'entre nous qui choisissent de ne pas l'utiliser de leurs droits de citoyenneté.»

D’après un récent sondage, 57% des Britanniques soutiennent l'instauration d'un titre d'identité. Un pourcentage qui tombe à 38% pour le document numérique.

Cette proposition divise le pays. Une pétition qui s'oppose à la création d'un dispositif numérique, lancée en juin sur le site du Parlement, a déjà reçu plus de 665.000 signatures.