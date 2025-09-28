Survols de drones au Danemark : l'Otan va déployer de nouveaux moyens de surveillance et de renseignement dans la région

À la suite de plusieurs survols de drones au-dessus du Danemark et d'autres pays européens ces derniers jours, l'Otan a annoncé que la «vigilance» allait être renforcée.

L'Otan passe à l'action. L'organisation a annoncé dans la soirée de samedi à dimanche le renforcement de sa «vigilance» et de ses moyens dans la région Baltique, à la suite de récents survols de drones au Danemark.

Les dirigeants de l'Alliance «sont en contact permanent avec leurs homologues danois», souligne l'Otan. «Nous allons renforcer encore davantage notre vigilance grâce à de nouveaux moyens», a affirmé Martin O'Donnell, porte-parole du commandement suprême des alliés en Europe, dans une déclaration transmise à la presse.

Parmi les moyens mis en place, de la surveillance, de la reconnaissance et «au moins une frégate de défense aérienne».

Les pays de l'Otan autorisés à abattre les drones

Des drones non identifiés ont survolé dans la nuit de vendredi à samedi des sites militaires danois, notamment la plus grande base militaire, après d'autres survols cette semaine.

Jeudi, la Première ministre, Mette Frederiksen, avait affirmé que le Danemark avait été victime d'attaques «hybrides» ces derniers jours, faisant référence à une forme de guerre non conventionnelle et avait pointé du doigt la Russie, une «menace pour la sécurité de l'Europe». Moscou avait rejeté «fermement» jeudi toute implication dans les incidents danois.

En début de semaine, après le survol de drones qui avait paralysé l'aéroport de Copenhague, Donald Trump avait assuré que les pays de l'Otan devaient abattre les appareils russes qui violaient leur espace aérien.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a menacé samedi d'une «réponse résolue» à toute attaque visant son pays.