L'Autorité palestinienne a salué lundi les «efforts sincères et déterminés» de Donald Trump, après l'annonce du plan du président américain pour mettre fin à la guerre à Gaza.

L'Autorité «accueille favorablement les efforts sincères et déterminés du président Donald J. Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, et accorde sa confiance en sa capacité à trouver un chemin vers la paix», selon un communiqué.