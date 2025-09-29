L'Autorité palestinienne a salué lundi les «efforts sincères et déterminés» de Donald Trump, après l'annonce du plan du président américain pour mettre fin à la guerre à Gaza.
L'Autorité «accueille favorablement les efforts sincères et déterminés du président Donald J. Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, et accorde sa confiance en sa capacité à trouver un chemin vers la paix», selon un communiqué.
L'Egypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, la Turquie, l'Indonésie et le Pakistan ont salué mardi le plan de paix du président américain Donald Trump pour Gaza.
Dans un communiqué commun, les huit pays «saluent le rôle du président américain et ses efforts sincères visant à mettre fin à la guerre à Gaza», et «affirment leur volonté de s'engager de manière positive et constructive avec les Etats-Unis et les parties prenantes afin de finaliser l'accord et d'assurer sa mise en œuvre».
Le Jihad islamique a affirmé lundi soir que le plan Trump pour Gaza est «une recette pour une agression» contre les Palestiniens, dans un communiqué.
«Ce qui a été annoncé lors de la conférence de presse entre Donald Trump et Netanyahou est un accord américano-israélien et représente la position de l'ensemble de l'establishment israélien. C'est une recette pour la poursuite de l'agression contre le peuple palestinien», dit le mouvement islamiste dans ce communiqué, première réaction palestinienne au plan américain pour Gaza.
Les médiateurs qatari et égyptiens ont remis le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza au mouvement islamiste palestinien Hamas, a affirmé à l'AFP un responsable au fait discussions.
Le Premier ministre du Qatar, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, et le chef des services de renseignement égyptiens, Hassan Mahmoud Rashad, «viennent de rencontrer les négociateurs du Hamas et leur ont présenté le plan (...) Les négociateurs du Hamas ont déclaré qu'ils allaient l'examiner de bonne foi et y donner une réponse», a affirmé cette source sous couvert d'anonymat.
L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui devrait faire partie d'un comité supervisant la transition à Gaza présidé par Donald Trump, a salué le plan «audacieux et intelligent» annoncé lundi par le président américain.
Ce plan «nous offre la meilleure chance de mettre fin à deux années de guerre», a déclaré Tony Blair dans un communiqué, remerciant Donald Trump pour son «leadership et sa détermination».
Le «Comité de la paix», présidé par Donald Trump, superviserait un comité palestinien «apolitique et technocratique» qui gérerait les affaires courantes à Gaza, selon un plan pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien publié lundi par la Maison Blanche.
Je salue l'engagement du Président Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et obtenir la libération de tous les otages.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a insisté ce lundi, à Washington, sur le fait que l'Autorité palestinienne n'aurait, selon le plan présenté par Donald Trump et qu'il a accepté, aucun rôle à jouer dans la bande de Gaza sans un changement «radical».
«Gaza aura une administration civile et pacifique qui ne sera dirigée ni par le Hamas ni par l'Autorité palestinienne», a déclaré le Premier ministre israélien lors d'une conférence de presse aux côtés du président américain.
«S'agissant de l'Autorité palestinienne, j'apprécie votre position solide selon laquelle elle ne pourra avoir absolument aucun rôle à Gaza sans passer par une transformation véritable et radicale et bien réelle», a-t-il ajouté à l'adresse de Donald Trump.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit lundi à Washington «soutenir» le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre, tout en menaçant de «terminer le travail» si le Hamas le rejette.
«Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, qui nous permet d'atteindre nos buts de guerre», a déclaré Benjamin Netanyahou, s'exprimant lors d'une conférence de presse avec le président américain à la Maison Blanche.
«Tous nos otages, les vivants et les morts, vont tout de suite rentrer à la maison. Le Hamas sera désarmé. Gaza sera démilitarisée. Israël va (y) conserver la responsabilité de la sécurité, y compris pour un périmètre de sécurité, pour un certain temps».
«Si le Hamas rejette votre plan, Monsieur le Président, ou s'ils disent l'accepter, mais font ensuite tout pour le bloquer, Israël va terminer le travail soi-même», a ajouté le Premier ministre israélien depuis la Maison Blanche.
Le Forum des familles, la principale organisation israélienne de proches d'otages retenus à Gaza, a salué lundi le plan de paix américain pour Gaza et appelé la communauté internationale à faire pression sur le Hamas pour qu'il l'accepte.
"Il s'agit d'un accord historique qui permettra à notre peuple de guérir, de mettre fin à la guerre et de tracer un nouvel avenir pour le Moyen-Orient", a déclaré le Forum des familles d'otages dans un communiqué. "Le monde doit exercer une pression maximale pour s'assurer que le Hamas saisisse cette opportunité historique de paix", a-t-il ajouté.
Donald Trump a déclaré lundi qu'Israël se retirera de Gaza «par étapes» dans le cadre d'un accord pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien.
«En collaboration avec la nouvelle autorité de transition à Gaza, toutes les parties conviendront d'un calendrier pour le retrait des forces israéliennes par étapes», a annoncé le président américain lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche.
Donald Trump a remercié lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'avoir «accepté» son plan en 20 points pour Gaza, «en vue d'en finir avec (...) la destruction que nous voyons depuis si longtemps», lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche avec les deux dirigeants.
Le président américain a également assuré que «tout le monde», sauf le Hamas, avait approuvé son plan à ce stade. «Mais j'ai le pressentiment que nous allons avoir une réponse positive» de la part du Hamas, a-t-il ajouté.
Donald Trump a assuré lundi que les Etats-Unis étaient «très, très proches» de conclure un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza, après une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche.
«C'est un grand, grand jour, un jour magnifique», a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre israélien. «Nous sommes au minimum très, très proche et je pense qu'on est au-delà de très proche et je veux remercier Bibi pour être vraiment venu et faire le boulot», a-t-il ajouté en utilisant le surnom de Benjamin Netanyahou.
Donald Trump a publié lundi son plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, qui doit encore être accepté par les parties, prévoyant notamment qu'il préside un comité supervisant la transition dans le territoire palestinien.
Ce plan, dans lequel la Maison Blanche assure que «personne ne sera forcé de quitter Gaza», a été diffusé peu avant une conférence de presse conjointe entre le président américain et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté ses excuses lundi au Premier ministre du Qatar pour les frappes israéliennes ayant visé le Hamas dans ce pays, lors d'un appel téléphonique depuis la Maison Blanche, a indiqué à l'AFP un diplomate.
Le diplomate, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que le Premier ministre israélien avait exprimé ses regrets pour la violation de la souveraineté du Qatar et la mort d'un garde de sécurité qatari lors des frappes de septembre.
Des Israéliens et des proches d'otages retenus à Gaza ont manifesté ce lundi devant la branche de l'ambassade américaine à Tel-Aviv, appelant le président américain Donald Trump à faire pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou afin qu'il accepte son plan pour mettre fin à la guerre à Gaza.
«Maintenant, maintenant !», scandait la foule, selon un correspondant de l'AFP, alors que les deux dirigeants se rencontrent à la Maison Blanche. «Ne permettez aucune tentative de sabotage de l'accord !», a lancé un manifestant.
Les protestataires brandissaient une banderole sur laquelle on pouvait lire : «Président Trump, entrez dans l'histoire. Ramenez-les à la maison maintenant».
En acceuillant Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche ce lundi, Donald Trump a fait part de sa confiance, quant à la probabilité de convaincre le Premier ministre israélien d'accepter son plan de paix à Gaza.
Donald Trump a accueilli ce lundi Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche avec pour objectif d'arracher son accord à un plan de paix pour Gaza, se disant «très confiant» sur la possibilité d'y parvenir.
Le président américain et le Premier ministre israélien doivent tenir une conférence de presse commune aux alentours de 19h.
“Very confident!”
À l'occasion de la quatrième rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, ce lundi à la Maison Blanche, le président américain a pour objectif de faire accepter au Premier ministre israélien son plan de paix pour Gaza, comprenant notamment un cessez-le-feu et la libération de tous les otages encore retenus par le Hamas.
«Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial, une première», a écrit le président américain dimanche sur sa plateforme Truth Social.
«Il veut que cette guerre se termine et il veut que tous les otages soient libérés», a dit sa porte-parole Karoline Leavitt lundi dans un échange avec la presse. Selon elle, Donald Trump s'attend à ce que «les deux parties» acceptent le nouveau plan en 21 points soumis par Washington.