MQ-9 Reaper : quel est ce drone, dont l'armée américaine a déployé un escadron entier à 400 km des frontières chinoises ?

L'US Air Force a annoncé ce lundi le déploiement d'un escadron complet de drones MQ-9 Reaper sur la base aérienne de Kunsan, dans l'ouest de la Corée du Sud, non loin de la Corée du Nord et de la Chine. Voici ce qu'il faut savoir sur ces engins ultra performants.

Son surnom : la «Faucheuse». Dans les prochains jours, l'Armée de l'Air américaine va déployer un escadron entier de drones MQ-9 Reaper sur la base aérienne de Kunsan, sur la côte ouest de la Corée du Sud.

Cette décision est inédite, puisqu'il s'agit de la première unité composée entièrement d'aéronefs pilotés à distance installée hors des Etats-Unis.

Pour en accentuer la portée symbolique, elle a pris le nom du 431e Escadron de reconnaissance expéditionnaire, qui s'était distingué dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale.

Une autonomie exceptionnelle et une importante puissance de feu

Surtout, ce déploiement vient renforcer les capacités de l'US Air Force sur la péninsule coréenne. Les MQ-9 Reaper, construits par l'entreprise américaine General Atomics et mis en service en 2007, sont en effet les drones les plus puissants utilisés par l'armée américaine.

Longs de 11 m et dotés d'une envergure de 20 m, ces engins produits à plus de 300 exemplaires sont taillés pour les missions de surveillance, de reconnaissance et de combat. Ils peuvent emporter, au choix, jusqu'à huit missiles anti-char AGM-114 Hellfire, deux AIM-92 Stinger contre les cibles aériennes ou deux GBU-12 Paveway II, des projectiles très précis contre des cibles au sol.

Si leur vitesse est faible (environ 480 km/h en croisière), les Reaper peuvent voler à une altitude de 15.000 mètres pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines grâce à des ravitaillements en vol. Idéal pour collecter du renseignement.

Here’s a closer look at the MQ-9 ‘Reaper’ drone, the U.S. air force aircraft that was downed in the Black Sea https://t.co/MSGy9OwY7Xpic.twitter.com/yD4ZyIrHHt — Reuters (@Reuters) March 15, 2023

En dix-huit années de service actif, ils ont été envoyés au quatre coins du monde, notamment en Afghanistan, au large de la Crimée pour fournir des renseignements aux forces ukrainiennes et au Moyen-Orient, face aux rebelles Houthis du Yémen.

Les Etats-Unis musclent leurs forces en Asie

Leur déploiement en Corée du Sud, à seulement 240 kilomètres de la frontière avec la Corée du Nord et à 400 kilomètres de celle avec la Chine, ne doit rien au hasard.

«Les opérations du MQ-9 Reaper soutiendront les priorités américano-coréennes en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance sur l'ensemble du théâtre indo-pacifique », a indiqué l'armée de l'air dans un communiqué.

A deactivated World War II-era fighter squadron was given new life Monday and equipped with MQ-9 Reaper drones for intelligence gathering across the Indo-Pacific from South Korea.https://t.co/NB2WUea2U1 — Stars and Stripes (@starsandstripes) September 30, 2025

En parallèle, une trentaine d'avions de chasse F-16 et plus de 1.000 militaires seront déployés à Osan, à environ 150 kilomètres de la frontière nord-coréenne, pour «maximiser les capacités et augmenter l'efficacité au combat» de l'US Air Force «sur la péninsule coréenne», avait justifié l'armée en juillet dernier.

Les MQ-9 Reaper américains ne sont pas les seuls à être présents dans la région. Les garde-côtes japonais en possèdent un et l'aéronavale peut compter sur quatre d'entre eux pour surveiller ses littoraux.