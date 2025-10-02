Violences au Maroc : deux morts dans une tentative de «prise d'assaut» d'un poste de gendarmerie

Deux personnes ont été abattues mercredi soir par des gendarmes, au Maroc, alors qu'elles tentaient «de prendre d'assaut» le bâtiment d'une brigade, au cinquième jour d'un important mouvement de contestation dans le pays.

L'incident le plus grave depuis le début des protestations. Alors que des manifestations, impulsées par un collectif de jeunes baptisé «GenZ 212», secouent le Maroc depuis samedi dernier, deux personnes ont été abattues par les forces de l'ordre mercredi soir.

A Lqliaâ, près d'Agadir, dans le sud du pays, les gendarmes «ont été contraints de faire usage de leurs armes de service, dans le cadre de la légitime défense, pour repousser une attaque et une prise d’assaut menées par des groupes d’individus», ont indiqué les autorités locales citées par l'agence MAP.

Des violences urbaines dans tout le maroc

Deux personnes ont trouvé la mort et d’autres ont été blessées, a ajouté cette source. Munis d'armes blanches, les assaillants avaient mis le feu à un véhicule et à une partie du bâtiment avant de s'attaquer à la brigade, dans une «tentative de vol de munitions, de matériel et d’armes de service», a-t-il été ajouté.

A Salé, ville voisine de la capitale Rabat, des personnes cagoulées ont par ailleurs incendié deux voitures de police et une agence bancaire sans scander de slogans.

Des personnes ont également incendié des bureaux au siège de la commune rurale de Sidi Bibi, près d'Agadir dans le sud, d'après des médias locaux.

Les manifestations autorisées pour la première fois

Cette deuxième nuit de violences consécutive intervient alors que, pour la première fois, les manifestations avaient été autorisées, mercredi. Elles ont rassemblé des centaines de manifestants à Casablanca, dans l'ouest, à Tanger et Tétouann dans le nord.

Les protestataires ont demandé le «départ» du chef du gouvernement Aziz Akhannouch et ont défilé avec les slogans «Le peuple veut la chute de la corruption» et «Liberté, dignité et justice sociale».

Le groupement «GenZ 212» est apparu récemment via des appels à manifester sur des réseaux sociaux comme Discord.

Il se décrit comme un «espace de discussion» sur «des questions qui concernent tous les citoyens, comme la santé, l'éducation et la lutte contre la corruption», et affirme rejeter «la violence» et agir par «amour de la patrie et du roi» Mohammed VI.