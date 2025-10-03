Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Venezuela : une frappe américaine sur un bateau de narco-trafiquants présumés fait 4 morts

L'armée américaine a lancé une nouvelle frappe visant un bateau de narco-trafiquants présumés au large des côtes du Venezuela. [REUTERS/Daniel Becerril]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

L'armée américaine a lancé une nouvelle frappe visant un bateau de narco-trafiquants présumés au large des côtes du Venezuela, tuant quatre personnes, a annoncé vendredi le ministre de la Défense Pete Hegseth. 

Pete Hegseth, ministre de la Défense des Etats a annoncé ce vendredi que l’armée américaine avait lancé une nouvelle frappe sur un bateau de narco-trafiquants présumés au large des côtes du Venezuela.

«Quatre narco-terroristes à bord de l'embarcation ont été tués lors de la frappe menée dans les eaux internationales au large des côtes du Venezuela alors que le bateau transportait d'importantes quantités de stupéfiants à destination des Etats-Unis pour empoisonner notre population», a-t-il déclaré dans un message publié sur X. 

 

Cela porte à au moins quatre frappes visant de telles embarcations et menées par les Etats-Unis au cours des dernières semaines dans le cadre du «conflit armé» lancé par le président Donald Trump contre les cartels du narcotrafic. 

Washington en guerre contre le trafic de drogue 

Les Etats-Unis ont déployé fin août plusieurs navires militaires dans la mer des Caraïbes, détruisant au moins quatre embarcations dans cette zone, impliquées selon Washington dans du trafic de drogue, faisant au moins 21 morts. 

Sur le même sujet Venezuela : Nicolas Maduro se dit prêt à déclarer l'état d'urgence en cas d'«agression» des Etats-Unis, selon la vice-présidente Lire

Selon Washington, les cartels impliqués dans le narcotrafic sont devenus au fil des dernières décennies «plus armés, mieux organisés, et violents» et ils «provoquent illégalement et directement la mort de dizaines de milliers de citoyens américains chaque année». 

Face à ce déploiement américain, le président venezuelien Nicolas Maduro a de son côté déployé 4,5 millions de miliciens dans le pays.

Etats-UnisDroguefrappes

À suivre aussi

Guerre au Proche-Orient : Donald Trump donne jusqu’à dimanche au Hamas pour accepter son accord de paix, avant de «connaître l’enfer»
Etats-Unis : Apple retire de l’AppStore les applications localisant les agents de la police de l’immigration américaine
Procès de Diddy : au cœur d’une affaire de violences sexuelles, la star américaine fixée sur son sort ce vendredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités