Venezuela : une frappe américaine sur un bateau de narco-trafiquants présumés fait 4 morts

L'armée américaine a lancé une nouvelle frappe visant un bateau de narco-trafiquants présumés au large des côtes du Venezuela, tuant quatre personnes, a annoncé vendredi le ministre de la Défense Pete Hegseth.

Pete Hegseth, ministre de la Défense des Etats a annoncé ce vendredi que l’armée américaine avait lancé une nouvelle frappe sur un bateau de narco-trafiquants présumés au large des côtes du Venezuela.

«Quatre narco-terroristes à bord de l'embarcation ont été tués lors de la frappe menée dans les eaux internationales au large des côtes du Venezuela alors que le bateau transportait d'importantes quantités de stupéfiants à destination des Etats-Unis pour empoisonner notre population», a-t-il déclaré dans un message publié sur X.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Cela porte à au moins quatre frappes visant de telles embarcations et menées par les Etats-Unis au cours des dernières semaines dans le cadre du «conflit armé» lancé par le président Donald Trump contre les cartels du narcotrafic.

Washington en guerre contre le trafic de drogue

Les Etats-Unis ont déployé fin août plusieurs navires militaires dans la mer des Caraïbes, détruisant au moins quatre embarcations dans cette zone, impliquées selon Washington dans du trafic de drogue, faisant au moins 21 morts.

Selon Washington, les cartels impliqués dans le narcotrafic sont devenus au fil des dernières décennies «plus armés, mieux organisés, et violents» et ils «provoquent illégalement et directement la mort de dizaines de milliers de citoyens américains chaque année».

Face à ce déploiement américain, le président venezuelien Nicolas Maduro a de son côté déployé 4,5 millions de miliciens dans le pays.