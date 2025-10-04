Une pièce à l’effigie de Donald Trump pour les 250 ans des États-Unis : symbole ou polémique ?

À l’approche du 250ᵉ anniversaire de l’indépendance américaine, le Trésor envisage de frapper une pièce commémorative à l’effigie de Donald Trump. Mais cette initiative divise.

Les États-Unis pourraient bientôt compter une nouvelle pièce de collection dans leur histoire numismatique… Et pas des moindres. Selon des esquisses rendues publiques vendredi par le ministère des Finances, un dollar commémoratif représentant Donald Trump est à l’étude pour marquer le quart de millénaire de la Déclaration d’indépendance, en 1776.

Sur la première face, le président américain apparaît de profil, entouré du mot LIBERTY en capitales. Au revers, le dessin se fait plus martial : Donald Trump, le poing levé devant un drapeau américain, est encadré par l’injonction « Fight Fight Fight ». Un slogan directement tiré de sa réaction à la tentative d’assassinat dont il avait échappé en pleine campagne présidentielle, en juillet 2024.

« L’apparence définitive n’a pas été arrêtée », se défend l'entourage de Trump

Si ses partisans y voient une image de force et de résilience, d’autres s’interrogent sur la légalité d’un tel projet. Car la loi américaine restreint l’usage de figures vivantes sur les pièces de monnaie, et la version adoptée sous la première présidence de Donald Trump limitait déjà les représentations humaines sur l’avers.

Face aux critiques, le Trésor temporise. «L’apparence définitive n’a pas été arrêtée», assure un porte-parole, tout en défendant l’initiative : «Cette ébauche illustre la combativité de notre démocratie face aux épreuves. Sous Donald Trump, le pays était plus fort, prospère et meilleur que jamais».

Quoi qu’il en soit, l’annonce ne pouvait pas tomber plus symboliquement : en 2026, les États-Unis fêteront leur 250ᵉ anniversaire, un rendez-vous chargé d’histoire… Et, déjà, de controverses.