Pologne : les forces armées annoncent la mise en état d'alerte de défenses au sol pour protéger l'espace aérien du pays

Dans la nuit de samedi 4 à dimanche 5 octobre, une attaque russe a fait un mort et neuf blessés à Zaporijjia (Ukraine). De son côté, la Pologne s’est mise en alerte : elle a déployé son aviation pour prévenir d’une quelconque violation de son territoire.

La Pologne anticipe. Une frappe russe sur la région ukrainienne de Zaporijjia a fait un mort dans la nuit de samedi à dimanche, ont rapporté les autorités locales, alors que la Pologne a mobilisé des avions et des systèmes au sol pour protéger son ciel.

Les forces armées de la Pologne ont annoncé, ce dimanche sur X, le déploiement d'avions et la mise en état d'alerte de défenses au sol pour protéger l'espace aérien du pays, notamment dans les régions proches de l'Ukraine.

Coupure d’électricité à Zaporijjia dimanche matin

Selon le gouverneur de la région de Zaporijjia Ivan Fedorov, cette «frappe combinée» russe a tué une femme et fait neuf blessés. Sur Telegram, il a publié des photos montrant le site touché, avec un bâtiment de plusieurs étages partiellement détruit.

La Russie multiplie les attaques en Ukraine, visant notamment les installations énergétiques ukrainiennes à l'approche de l'hiver. Son armée a mené cette semaine son offensive la plus étendue contre les infrastructures gazières de l'Ukraine et, samedi, des frappes ont coupé le courant dans quelque 50.000 foyers de la région de Tcherniguiv dans le nord du pays.

À Zaporijjia, 73.000 usagers sont sans électricité, ce dimanche matin, en raison des frappes nocturnes, a ajouté Ivan Fedorov dans un autre message. Le maire de Lviv Andriï Sadovy a, lui, évoqué une «attaque massive» responsable de coupures de courant dans plusieurs quartiers et d'un retard du début de service des transports publics.