Thaïlande : un garçon de 11 ans hospitalisé après avoir été attaqué par une lionne

Une lionne, détenue par un particulier en Thaïlande, s’est échappée samedi soir dans la province de Kanchanaburi et a violemment attaqué un jeune garçon de 11 ans qui marchait seul sur la route. Gravement blessé, l’enfant a été hospitalisé.

Une attaque qui aurait pu lui coûter la vie. Un jeune garçon, âgé de 11 ans selon la presse locale, a été hospitalisé après avoir été attaqué par une lionne qui s’était échappée d’un domicile privé, a annoncé ce dimanche 5 octobre, le département de la faune thaïlandais. L’incident s’est produit samedi soir, dans la province de Kanchanaburi, à environ deux heures de route à l’ouest de Bangkok.

Selon le communiqué du département de la faune, le garçon marchait sur une route locale lorsqu’il a été soudainement attaqué par le félin. Les blessures qu’il a subies n’ont pas été précisées par l’administration. Les médias locaux rapportent que l’enfant jouait avec d’autres enfants avant de rentrer chez lui, lorsque la lionne, sortie de sa cage, s’est jetée sur lui.

Le propriétaire de l’animal, identifié par les autorités sous le nom de Parinya, a été inculpé pour violation des lois de protection de la faune. Il risque jusqu’à six mois de prison et une amende de 50.000 bahts, soit environ 1.278 euros, s’il est reconnu coupable. Le département a également annoncé la saisie de la lionne.

«C’était un accident»

Interrogé par une chaîne de télévision locale, le propriétaire a déclaré avoir été «choqué» par l’attaque et affirmé que la lionne s’était échappée après avoir été retirée temporairement de sa cage, dans le cadre de travaux de rénovation. «Je m’excuse pour ce qui s’est passé, c’était un accident», a-t-il dit, précisant qu’il s’engageait à couvrir les frais médicaux du garçon et à verser une compensation.

Dans son communiqué, le département de la faune a invité les détenteurs d’animaux sauvages à une plus grande vigilance, rappelant que «tous les animaux ont un instinct féroce» et que «tout incident imprévu affectant la vie et les biens d’autrui sera puni dans toute la mesure permise par la loi».

Près de 500 lions enregistrés vivraient aujourd’hui dans le pays, répartis entre zoos, fermes d’élevage, cafés interactifs et domiciles privés. Depuis 2022, la législation exige que les lions soient enregistrés, munis d’une puce électronique et que les autorités soient informées en cas de déplacement de l’animal. Toutefois, les normes relatives aux enclos, à la sécurité ou au bien‑être animal restent faibles ou peu appliquées.

Le cas du jeune garçon attaqué s’inscrit dans une série d’incidents récents. En effet, le mois dernier, un gardien de zoo a été mortellement attaqué par des lions dans un parc safari en périphérie de Bangkok, suscitant une vive polémique autour des conditions de sécurité dans de tels établissements.