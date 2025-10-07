Etats-Unis : comment les arrêts maladies de plusieurs contrôleurs aériens californiens pourraient provoquer la fin du «shutdown»

L'aéroport de Burbank (Californie) a dû cesser ses activités pendant plus de six heures ce lundi. En cause, les arrêts maladies des contrôleurs aériens, protestant contre le «shutdown» qui les prive de salaire. Une situation qui pourrait mettre la Maison Blanche sous pression.

Le ciel américain bientôt paralysé à cause du «shutdown» ? Depuis une semaine, le gouvernement fédéral des Etats-Unis n'a plus de budget, faute d'accord au Congrès entre la majorité républicaine et l'opposition démocrate pour voter un texte.

Conséquence de ce blocage, plusieurs services publics comme l'assurance maladie Medicare, l'Institut national pour la Santé, les parcs nationaux et certains musées ont dû arrêter leurs activités ou fermer leurs portes.

De nombreux contrôleurs aériens en arrêt maladie

Environ 900.000 fonctionnaires fédéraux ont été placés au chômage partiel et près de 700.000 autres, considérés comme travailleurs essentiels, sont forcés de travailler sans toucher leur salaire, à l'instar des contrôleurs aériens.

Afin de protester contre le blocage de leurs rémunérations, ces derniers, qui n'ont pas le droit de faire grève, sont de plus en plus nombreux à se déclarer malades, provoquant des pénuries de personnels dans certains aéroports.

Une douzaine d'entre eux sont concernés, notamment à Newark, dans le New Jersey, à Chicago, à Washington DC et à Denver, avec, à la clef, de nombreux vols retardés ou annulés. La situation a été encore plus grave à Burbank, dans la banlieue de Los Angeles, où l'infrastructure a dû fermer ses pistes pendant un peu plus de six heures, ce lundi.

Un risque de perturbations dans tout le pays

Et cela pourrait s'aggraver dans les prochains jours, avec des conséquences dramatiques dans un pays où l'aviation commerciale transporte chaque jour plus de 2,4 millions de passagers.

«Il est normal que quelques contrôleurs aériens se déclarent malades chaque jour, et c'est le dernier exemple en date de la fragilité de notre système aérien, confronté à une pénurie nationale de ces professionnels essentiels à la sécurité», a justifié à CNN le syndicat principal de la profession.

Cette avalanche d'arrêts maladies, qui n'a pas d'impact sur la sécurité des vols selon le secrétaire d'Etat aux Transports Sean Duffy, pourrait en revanche accélérer les négociations entre les démocrates et les républicains au Congrès.

Une situation qui pourrait faciliter la fin du «shutdown»

Lors du dernier «shutdown», qui avait duré 34 jours, entre le 22 décembre 2018 et le 25 janvier 2019 sous le premier mandat de Donald Trump, c'est l'absence d'une dizaine de contrôleurs aériens qui avait provoqué la fin de la paralysie budgétaire.

L'interruption des vols à l'aéroport La Guardia à New York et les perturbations dans les hubs stratégiques de Philadelphie et d'Atlanta avaient poussé le président américain à se mettre à la table des négociations avec ses opposants démocrates et à signer une loi permettant un financement temporaire des administrations fédérales.

La protestation des contrôleurs aériens pourrait également provoquer la fin de la paralysie budgétaire du gouvernement, même si les négociations sont toujours au point mort. Ce lundi, le Sénat américain a de nouveau échoué à mettre fin au «shutdown».

Donald Trump s'est dit prêt à négocier avec les démocrates s'ils lèvent d'abord temporairement le blocage. «Je veux bien travailler avec eux sur leurs politiques ratées de santé, ou n'importe quoi d'autre, mais d'abord, ils doivent permettre à l'Etat de rouvrir», a-t-il soutenu sur sa plateforme Truth Social.