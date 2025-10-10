Scandale des crevettes «radioactives» : l'Indonésie enquête après la découverte d'une zone dangereuse

Après la découverte de crevettes contenant de l’isotope radioactif Cesium 13, les autorités indonésiennes enquêtent sur une zone industrielle de l’île de Java. Cette contamination avait été détectée par l’administration sanitaire américaine en août dernier. Au total, 22 installations de production de la zone sont contaminées.

Les autorités en alerte. En Indonésie, le gouvernement a renforcé les contrôles autour d’une zone industrielle de l’île de Java. La raison ? Une source de pollution radioactive récemment découverte sur des crevettes exportées a été détectée dans cette région, a indiqué mercredi dernier un porte-parole.

En août, la Food and Drug Administration, l'administration sanitaire américaine, avait annoncé le rappel de livraisons de crevettes surgelées importées d’Indonésie. Cela faisait suite à la détection d’une pollution à l’isotope radioactif Cesium 137.

22 sites de production contaminés

Face à cela, une enquête a été lancée par les autorités indonésiennes. Cette dernière a permis d’identifier une zone industrielle à Cikande, à 60 km à l’ouest de Jakarta, comme étant la source de la contamination.

Selon Bara Hasibuan, un porte-parole de la cellule de crise mise en place par le gouvernement, au moins 22 installations de production de cette zone industrielle sont contaminées.

«Nous avons installé des appareils pour vérifier les véhicules, les camions qui entrent et sortent de la zone», a-t-il précisé à la presse. Le porte-parole a notamment indiqué que des «restrictions de circulation dans la zone» ont été renforcées et que «l’installation où la contamination a pu avoir lieu» continue d’être inspectée.

Neuf personnes positives au Cesium 137

Alors, quelles conséquences sur les habitants ? Après des examens médicaux sur les employés de la zone industrielle et les résidents des alentours, les autorités de santé indonésiennes ont trouvé neuf personnes positives au Cesium 137.

Si certaines d’entre elles ont pu rentrer à leur domicile après des examens à l’hôpital, d’autres ont été relogées pour décontamination, a indiqué le ministre de l'Environnement Hanif Faisol Nurofiq.

Les importations de ferraille responsables de la contamination ?

En revanche, comment une contamination de ce genre est-elle possible alors que l’Indonésie ne possède pas de centrale nucléaire, ni de programme d’armement ? Lors de sa déclaration aux journalistes, Bara Hasibuan, le porte-parole de la cellule de crise, a affirmé que les importations de ferraille étaient probablement à l’origine de la contamination.

Des restrictions sur les importations de ce matériau vont donc être instaurées par le gouvernement indonésien, a-t-il ajouté. Mais concrètement, qu’est-ce que le Cesium 137 ? Ce dernier est un isotope radioactif dangereux pénétrant généralement dans l’environnement après des essais nucléaires ou accidents, comme ceux de Fukushima ou de Tchernobyl.

Même si le niveau détecté dans les crevettes importées est bien inférieur au seuil d’intervention fixé par l'administration sanitaire américaine, l’autorité affirme qu’une exposition à long terme présente un risque accru de cancer.