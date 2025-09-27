Cesium 137 : après des crevettes, les autorités américaines rappellent des épices potentiellement radioactives

Le mois dernier, des crevettes importées d'Indonésie vendues à travers les États-Unis faisaient l’objet d’un rappel en raison de leur possible radioactivité. Cette semaine, alors que les rappels de crevettes continuent de se multiplier, l'agence de contrôle alimentaire a détecté la possible contamination radioactive d'un second produit alimentaire importé depuis l’Indonésie.

Des centaines de milliers de paquets de crevettes congelées ont déjà été rappelés et la contamination se propage. En août dernier, 13 des 50 Etats américains rappelaient des magasins Walmart des crevettes importées par une entreprise indonésienne en raison de leur possible radioactivité. Le New York Post a alerté ce samedi 27 septembre de la potentielle contamination d’un second produit : des clous de girofle, eux-mêmes importés aux États-Unis depuis l’Indonésie.

Au sein de cette cargaison d’épices, envoyée en Californie par l’entreprise PT Natural Java Spice, a été détecté du Cesium 137 (C137), un radio-isotope connu pour être source de radioactivité. Le même radioélément, découvert dans une cargaison de crevettes congelées de la société PT. Bahari Makmur en août dernier, avait provoqué une campagne de rappel massive. En effet, ces produits congelés «auraient pu être fabriqués dans des conditions propices à leur contamination», a indiqué à nos confrères l’agence américaine de contrôle alimentaire et pharmaceutique (FDA).

L'agence internationale de l'énergie atomique appelle à la vigilance

Pour éviter tout incident, les responsables de la FDA ont décidé de bloquer cette semaine l’importation de toutes les épices provenant de l’exportateur indonésien PT Natural Java Spice. Une mesure qui fait suite à l’alerte à l’importation imposée à la société Bahari Makmur Sejati ou encore BMS foods, qui expédie chaque année des millions de livres (soit plusieurs centaines de tonnes) aux États-Unis.

La FDA et le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) suivent une enquête qui s’oriente vers deux sites de transformation de crevettes en Indonésie, qui semblent être distants d’environ 800 kilomètres. Et selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui a détecté l’isotope radioactif à l’extérieur de Jakarta, la source des matières retrouvées dans les crevettes pourrait provenir de déchets métalliques contaminés, ou du métal fondu issus d’un site industriel situé à proximité des sites.

Pour l’heure, aucun aliment ayant déclenché une alerte n’a été mis en vente aux États-Unis, a souligné la FDA. Cependant, bien que le risque «semble faible», ces aliments pourraient présenter «un risque potentiel pour la santé» des personnes exposées à de faibles niveau de C137 sur une longue période. Si les niveaux de contamination détectés sont inférieurs au seuil qui pourrait nécessiter des mesures de protection sanitaire, une exposition à long terme pourrait augmenter le risque de certains cancers.