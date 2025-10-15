Turquie : un agent de sécurité sauve de justesse une femme avant qu'elle ne soit percutée par un tramway (vidéo)

Un agent de sécurité a sauvé in extremis une jeune femme qui n’avait pas vu l’arrivée d’un tramway alors qu’elle traversait machinalement la route ce mardi matin sur la place Cumhuriyet à Kayseri (Turquie).

Un sauvetage incroyable sous tous les angles. Ce mardi matin, un agent «de sécurité a sauvé la vie d’une jeune femme souhaitant traverser la route près d’une station de tramway sur la place Cumhuriyet à Kayseri (Turquie).

Sur la vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, on a ainsi pu apercevoir l’homme retenir de justesse la vie la femme distraite avant qu’elle ne soit percutée de plein fouet par le tramway.

Surveillance footage captured the terrifying close call as a woman was saved by a security guard after she stepped in front of an oncoming tram in Kayseri, Turkey. https://t.co/7GRKzyXEiNpic.twitter.com/ITn2s7TeSK — ABC News (@ABC) October 15, 2025

D’après le média turc Haberler, l’incident se serait produit vers 8h30 et la miraculée aurait été distraite par la présence d’écouteurs dans ses oreilles.

Un appel à la prudence répété par la municipalité

«Ce matin, un passager qui portait des écouteurs et ne pouvait pas se rendre compte de son environnement a été sauvé in extremis d'un accident grâce à l'intervention de nos agents de sécurité alors qu'il tentait de traverser la rue. Cet incident est un rappel important pour nous tous. Nous remercions notre agent de sécurité pour sa prudence», a affirmé Ulaşım A.Ş., filiale de la municipalité métropolitaine, dans un communiqué relayé sur X ce mardi.

🎧🚊 Bir anlık dalgınlık, büyük bir üzüntüye dönüşebilirdi…



Bugün sabah saatlerinde raylı sistem hattımızda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir yolcumuz, karşıya geçmek isterken güvenlik personelimizin dikkati sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu.… pic.twitter.com/PLFtarJkw5 — Kayseri Ulaşım A.Ş. (@UlasimKayseri) October 14, 2025

Cette dernière en a profité pour rappeler les règles de base pour les usagers des transports en commun.

«Cependant, le point le plus important auquel nous devons prêter attention est la plus grande prudence de tous nos passagers sur les voies ferrées. Veuillez utiliser les passages piétons. Vérifiez les deux sens de circulation lorsque vous traversez. N'oubliez pas que vous pourriez ne pas entendre les bruits environnants avec des écouteurs», a conclu cette même source.