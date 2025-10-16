Israël : les dépouilles d'Inbar Hayman et de Muhammad Al-Atresh ont été identifiées

L'armée israélienne a annoncé ce jeudi avoir identifié les dépouilles des otages Inbar Hayman et Mohammad al-Atrash restituées à Israël la veille par le Hamas. Il s’agit d’une artiste de 27 ans assassinée au festival Nova, ainsi que d’un soldat de 39 ans, tué au combat le 7-Octobre.

Alors que le Hamas n’a restitué à ce stade que neuf des 28 dépouilles qui seraient encore dans la bande de Gaza, les deux corps rendus à Israël mercredi ont finalement été identifiés par l'Institut national de médecine légale israélien. Il s’agit d’une femme et d’un homme qui avaient respectivement 27 et 39 ans au moment de la tuerie du 7-Octobre.

«Après la fin du processus d'identification mené par l'Institut national de médecine légale, les représentants de Tsahal ont informé les familles d'Inbar Hayman et du sergent Mohammad al-Atrash que leurs corps avaient été rapatriés pour être enterrés», indique un communiqué militaire.

Une civile et un militaire

La première victime, Inbar Hayman, artiste graffeuse originaire de Haïfa, connue sous le pseudonyme «Pink», avait 27 ans lorsqu'elle a été assassinée au festival Nova. Son décès a été prononcé le 15 décembre 2023 et sa dépouille avait été emmenée a Gaza. Elle laisse derrière elle ses parents et un frère.

L’autre victime est le sergent Mohammad al-Atrash, un soldat d'origine bédouine de 39 ans au moment de sa mort, originaire de Sa'wa, qui était un pisteur dans la brigade nord de Gaza de l'IDF. Il a été tué au combat le 7 octobre. Son décès a été prononcé le 24 juin 2024. Il laisse derrière lui ses parents, ses frères et sœurs, deux épouses et 13 enfants.

«Tsahal exprime ses profondes condoléances aux familles, continue de faire tous les efforts pour ramener tous les otages décédés, et est prêt à poursuivre la mise en œuvre de l'accord», indique le communiqué. «Le Hamas est tenu de remplir sa part de l'accord et de faire les efforts nécessaires pour ramener tous les otages à leurs familles et à une sépulture digne», peut-on également lire.