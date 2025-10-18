«L’équivalent d’une piscine olympique toutes les 2 secondes» : quel est ce phénomène spectaculaire qui va faire monter le niveau du fleuve Saint-Laurent ?

Après un été marqué par la sécheresse, le fleuve Saint-Laurent, situé dans le sud de la ville de Québec, se retrouve à un niveau d'eau extrêmement bas. Tant et si bien que de nombreux bateaux ont été pris au piège. Pour lui permettre de retrouver un niveau suffisant, les autorités ont décidé d'ouvrir les vannes du lac Ontario durant 36 heures, entre vendredi et ce samedi 18 octobre.

Un niveau d'eau anormalement bas et des milliers de bateaux empêtrés dans la boue... Le fleuve Saint-Laurent, situé dans le sud du Québec, est dans une situation plus que délicate.

Après un été marqué par la sécheresse, suivi d'un automne chaud et sec, le Saint-Laurent a atteint un niveau d'eau sans précédent depuis 2012. Selon plusieurs stations de surveillance, entre Montréal et la ville de Québec un déficit allant de 30 cm à plus d'un mètre par rapport à la moyenne des dernières années a été relevé mercredi 15 octobre, comme le rapportent nos confrères du Monde.

Face à ce terrible constat, la Commission mixte internationale, un groupe américano-canadien qui est notamment chargé de la gestion du niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent, a pris la décision de venir en aide aux plaisanciers. Les vannes du lac Ontario seront ainsi ouvertes durant 36 heures, entre vendredi et samedi. Si les 500 m3, l'équivalent d'une piscine olympique toutes les 2 secondes, vont permettre au fleuve Saint-Laurent de retrouver un niveau suffisant pour sauver les bateaux, le lac Ontario ne devrait, quant à lui, ne baisser que de moins d'un tiers de centimètre, selon Le journal de Montréal.

En effet, le Saint-Laurent détient l'essentiel de son débit du lac Ontario, l'un des cinq Grands Lacs d'Amérique du Nord. Construit en 1958, le barrage Moses-Saunders permet d'alimenter deux centrales électriques, mais aussi de gérer les niveaux d'eau des divers lacs. Ainsi, quand les portes de ce barrage sont ouvertes, comme ce samedi, une importante quantité d'eau permet aux bateaux et porte-conteneurs de se déplacer jusqu'à Montréal.

«On est soulagés de voir qu’on aura une chance de les sortir à temps»

Une aide précieuse pour les plaisanciers, qui n'oublient pas que l'hiver approche à grands pas et que le gel va, à coup sûr, abîmer les coques de bateau. «J’espère qu’on aura le temps de tous les retirer. Ce n’est pas le temps de prendre des vacances», a déclaré le propriétaire d'une marina, avant d'ajouter : «On est soulagés de voir qu’on aura une chance de les sortir à temps».

Si le Saint-Laurent a connu d'autres épisodes similaires au début des années 2000, ou encore en 2012, cette situation pourrait devenir de plus en plus récurrente, en raison du réchauffement climatique.

Et les conséquences seront également économiques. Permettant de relier les Grands Lacs à l'océan Atlantique, le Saint-Laurent est vu comme le poumon économique du Canada. Et si le niveau d'eau n'est pas suffisamment haut, les autorités sont contraintes d'appliquer certaines mesures. Ainsi, depuis le mois d'août, les porte-conteneurs ont l'obligation de réduire leur cargaison et de diminuer leur vitesse entre Montréal et le lac Ontario. De quoi entraîner des pertes économiques estimées entre 38 et 70 millions de dollars par an.