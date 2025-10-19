Etats-Unis : les images impressionnantes des foules anti-Trump mobilisées aux quatre coins du pays

Des millions d'Américains sont descendus dans les rues de certaines villes majeures des Etats-Unis pour critiquer leur président, Donald Trump. Le mouvement, appelé «No Kings», a été suivi aux quatre coins du pays ce samedi.

Une mobilisation massive. Aux Etats-Unis, des Américains de tous les âges ont investi les rues des plus grandes villes du pays pour partager leur opposition aux décisions politiques de Donald Trump, lors d'une journée de mobilisation nationale. Les Républicains ont déploré une «haine de l'Amérique».

Selon les organisateurs de ce mouvement social, quelque 7 millions d'Américains ont participé à ces 2.700 rassemblements, ce samedi 18 octobre. Un score encore supérieur à la mobilisation spectaculaire déjà tenue en juin dernier, qui aurait réuni déjà 5 millions de personnes.

La «plus grande manifestation de l'Histoire des Etats-Unis» ?

Les chiffres sont cependant contestés. Il s'agirait toutefois du plus grand mouvement de contestation observé dans le pays depuis le retour au pouvoir du républicain. Certains parlent même de la «plus grande manifestation de l'Histoire des Etats-Unis».

BREAKING: Analysts are calling this the biggest protest in American history. It’s far bigger than any rally Donald Trump has ever had. This is Boston. Rallies just like this are happening in cities big and small all around the country. Let’s go. pic.twitter.com/atwBbIUECQ — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) October 18, 2025

Pour critiquer la «prise du pouvoir autoritaire» de leur président, les Américains ont investi les rues des grandes villes. A New York, les célèbres axes de la Grosse Pomme étaient investi par plus de 100.000 manifestants, dès le début d'après-midi.

Les rues de la Big Apple étaient noire de monde, ce samedi 18 octobre © REUTERS

Sur la côte est, d'autres villes comme celles de Washington ou encore Boston ont été visées par cette mobilisation record. Au sein de la capitale, où entre 8.000 et 10.000 personnes ont manifesté, selon les estimations, on a pu entendre certains slogans comme «ce n'est pas l'Amérique, c'est du fascisme».

«un président qui veut toujours plus de pouvoir entre ses mains»

A l'occasion de cette manifestation, certaines figures des Démocrates, comme Bernie Sanders ou encore le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer, étaient présents dans les cortèges et ont même tenu un discours. «Nous avons un président qui veut toujours plus de pouvoir entre ses mains et entre celles de ses acolytes oligarques», a notamment déclaré celui qui a pris part aux primaires démocrates en 2016 et 2020, près du Capitole.

A Boston, les protestations ont eu lieu au sein du Boston Common, le plus ancien jardin public du pays. La sénatrice Elizabeth Warren a également donné un discours, dans lequel elle a déclaré : «Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes se mobilisent pacifiquement pour ce en quoi ils croient. Voilà ce que sont les Etats-Unis, voici ce qu'est le patriotisme».

A Boston, la sénatrice Elizabeth Warren s'est exprimée © REUTERS

Dans l'Illinois, à Chicago, où la politique du 45e et 47e président du pays est particulièrement autoritaire, c'est le siège de la police ICE qui a été le théâtre des revendications les plus âpres de la foule. Quatre personnes ont été arrêtées par la police.

Le veille de ces manifestations, le 17 octobre, Donald Trump avait exhorté la Cour suprême de déployer la Garde nationale à Chicago afin de lutter contre la criminalité et protéger les agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) dans la troisième plus grande ville du pays.

Des panneaux «F*** ICE» ont été brandi au nez et à la barbe des agents © REUTERS

L'ouest américain a également été marqué par les protestations. Du City Hall de San Francisco au Gloria Molina Grand Park de Los Angeles, le son de cloche était le même que dans le reste du pays.