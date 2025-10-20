Snapchat, Amazon, Alexa... de nombreux sites et applications touchés par une panne géante

Des dizaines de sites Internet et applications sont actuellement inaccessibles pour les utilisateurs après une panne de grande importance chez AWS (Amazon Web Services) qui héberge les données de ces géants du net.

Plusieurs outils sont inaccessibles depuis ce matin. Des dizaines de sites Internet et applications ne fonctionnent plus, depuis tôt dans la matinée de ce lundi 20 octobre, en raison d'une panne mondiale chez AWS (Amazon Web Services).

En effet, la division du géant américain héberge les données de nombreux services en ligne tels qu'Amazon, Alexa ou encore les applications Snapchat, Canva et des jeux tels que Fortnite, Clash Royale ou encore Brawl Stars.

$AMZN Amazon Web Services are currently down!



A major AWS outage is causing access issues on several major platforms:



Snapchat

Roblox

Fortnite

Canva

Duolingo

and more…



Source : #DownDetectorpic.twitter.com/daLlJ3neKZ — Aurelien Sacaze (@AurelienSacaze) October 20, 202

Sur les réseaux sociaux, les messages affluent autour de cette panne qui paralyse une partie du monde en ligne, sans que AWS n'ait de son côté réagi.

D'ailleurs, aucune information n'a encore été rendue publique quant à la résolution de cette panne mondiale, qui empêche l'accessibilité des sites et applications pour les utilisateurs.