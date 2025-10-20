Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Snapchat, Amazon, Alexa... de nombreux sites et applications touchés par une panne géante

Des dizaines de sites sont concernés à travers le monde. [REUTERS/Anushree Fadnavis]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Des dizaines de sites Internet et applications sont actuellement inaccessibles pour les utilisateurs après une panne de grande importance chez AWS (Amazon Web Services) qui héberge les données de ces géants du net. 

Plusieurs outils sont inaccessibles depuis ce matin. Des dizaines de sites Internet et applications ne fonctionnent plus, depuis tôt dans la matinée de ce lundi 20 octobre, en raison d'une panne mondiale chez AWS (Amazon Web Services). 

En effet, la division du géant américain héberge les données de nombreux services en ligne tels qu'Amazon, Alexa ou encore les applications Snapchat, Canva et des jeux tels que Fortnite, Clash Royale ou encore Brawl Stars. 

Sur les réseaux sociaux, les messages affluent autour de cette panne qui paralyse une partie du monde en ligne, sans que AWS n'ait de son côté réagi. 

Sur le même sujet Méga-panne électrique en Espagne et au Portugal : un rapport pointe un blackout lié à une surtension, une première en Europe Lire

D'ailleurs, aucune information n'a encore été rendue publique quant à la résolution de cette panne mondiale, qui empêche l'accessibilité des sites et applications pour les utilisateurs. 

panneInternetapplication

À suivre aussi

Australie : trois morts après une panne téléphonique qui a coupé l'accès aux urgences
Le Crédit Mutuel confronté à une panne informatique de grande ampleur
Microsoft : il y a un an, une panne du géant de l'informatique paralysait des ordinateurs dans le monde entier

Ailleurs sur le web

Dernières actualités