Cauchemar pour 850 passagers : deux trains Trenitalia bloqués toute la nuit sans climatisation ni lumière

Deux trains de la compagnie italienne Trenitalia ont été bloqués toute la nuit au milieu de la Bourgogne. Près de 850 passagers sont restés sans climatisation ni lumière pendant près de 12 heures.

841 passagers ont vécu un trajet cauchemardesque, à bord de deux trains de la compagnie Trenitalia. Alors qu’ils se rendaient de Lyon à Paris, ils ont été immobilisés toute la nuit de vendredi à samedi entre l’Yonne et la Côte-d’Or. Les trains ont finalement pu repartir dans la matinée, a indiqué la préfecture de la Côte d'Or samedi vers 9h30.

L’incident est dû à une panne survenue vers 23h45 entre l'Yonne et la Côte-d'Or. Celle-ci a été prise en charge par une équipe technique, a précisé sur son compte X la compagnie Trenitalia, évoquant «un problème d'infrastructure». L'incident est dû à «des difficultés techniques rencontrées sur le matériel roulant», a précisé à l'AFP un porte-parole de SNCF Réseau.

Les passagers sur les voies pour se rafraîchir

«On nous a dit que notre rame n'avait plus assez d'électricité pour redémarrer. On a eu une coupure de courant, plus de clim, plus de lumière, c'était assez insoutenable», a témoigné une passagère sur RTL.

Il y a une route à côté du train ! Mais non on nous laisse depuis 11h comme des animaux dans un train sans eau, sans nourriture, ni toilette ! Des enfants mineurs seuls, des personnes âgée, des personnes souffrantes. Vous êtes des monstres et votre remboursement ne suffira pas. pic.twitter.com/Sp0wMmmweK — Rose_Dawson (@ka16316) May 30, 2026

Les préfectures des deux départements ont mobilisé des moyens pour porter assistance et distribuer de l'eau aux 841 passagers des deux trains. Des effectifs du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or et de pompiers ont également été déployés sur place. Les passagers ont été autorisés à descendre sur les voies afin de prendre l’air.

Aucune évacuation n'a eu lieu cependant. Malgré la présence d’une route à proximité et les trois heures de trajet par voiture entre le lieu de la panne et Paris, les passagers ont dû rester sur place.

L’incident a eu des conséquences sur la circulation dans la zone. Plusieurs trains ont été mis en retard, y compris ceux au départ de Paris. La situation devrait revenir à la normale au cours de la journée de samedi.