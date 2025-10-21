Chine : d'incroyables objets millénaires fabriqués à partir de crânes humains découverts en Chine

En août dernier, une étude a révélé la découverte, par des archéologues chinois, d'ossements millénaires. Mais quelques-uns présentaient des spécificités : ils étaient sculptés et les spécialistes pensent qu'ils servaient de gobelets ou encore de masques d'os, aux populations de l'époque.

Une révélation aussi macabre que fascinante. Une étude récente publiée dans la revue Scientific Reports, révèle la découverte faite par des archéologues en Chine, d'ossements millénaires. Seulement, certains crânes étaient sculptés.

Originaires de la culture Liangzhu, ces artefacts squelettiques remontent à 3.000 et 2.500 avant J.-C., pendant la période néolithique chinoise, selon le média scientifique Livescience.

Archaeologists in China found a collection of human bones that showed signs of being "worked" like any other natural material. https://t.co/rklRRj8iSt — Live Science (@LiveScience) October 16, 2025

Si des cimetières de Liangzhou ont déjà été découverts par le passé, c'est cependant la première fois que les archélogues mettent la main sur un cimetière antique contenant des spécimens sculptés.

Des crânes comme gobelets

Dans le détail, plus de 50 ossements humains individuels découverts présentaient des traces de fentes, de perforations ou de séquelles osseuses. Parmi les vestiges restaurés se trouvaient quatre crânes humains tranchés ou fendus, utilisés comme gobelets, tandis que d'autres avaient été coupés verticalement pour créer des masques squelettiques évoquant le «Jour des Morts».

Malgré leur apparence macabre, les experts pensent que les gobelets et les masques en os ont été traités après la décomposition des personnes, car il n'y avait aucun signe qu'elles aient péri violemment.

Parmi les créations crâniennes les plus originales, les experts ont découvert un crâne avec des perforations sur le dos et une mâchoire inférieure volontairement aplatie.

«Les habitants de Liangzhu en sont venus à considérer certains corps humains comme une matière première inerte», a déclaré à Live Science, Elizabeth Berger, bio-archéologue à l'Université de Californie à Riverside (États-Unis).

«manque de respect envers les morts»

Cependant, les spécialistes n'ont pas encore déterminé les raisons exactes de ces sculptures post-mortem.

L'auteur principal de l'étude, Junmei Sawada, anthropologue biologique à l'Université de la santé et du bien-être de Niigata au Japon, a noté le fait que «de nombreux os humains travaillés étaient inachevés et jetés dans des canaux, ce qui suggère un manque de respect envers les morts».

«Nous pensons que l’émergence de la société urbaine, et les rencontres qui en résultent avec d'autres êtres sociaux au-delà des communautés traditionnelles, pourraient être la clé pour comprendre ce phénomène», a déclaré Junmei Sawada.

En d’autres termes, lorsque des voisins n'étaient pas de la même famille par exemple, ils étaient plus susceptibles de faire des expériences sur leurs squelettes sans remords.

Des rituels qui ont duré 200 ans

Mais une autre question se pose pour les chercheurs : comprendre pourquoi, selon la datation au radiocarbone, ces rituels de modification post-mortem n'ont duré qu'environ 200 ans.

«Qu’est-ce qui a provoqué cela et pourquoi cela n’a duré que quelques siècles ?» s’est interrogé Berger. Les chercheurs espèrent pouvoir éclaircir cette question en menant d’autres études révélant l’origine desdits os.

Ce n'est pas la première fois que l'utilisation de restes humains est mise en évidence. En 2023, des archéologues ont identifié un peigne à cheveux fabriqué à partir d'une partie d'un crâne humain parmi des milliers d'objets anciens récupérés lors de fouilles archéologiques autour de Cambridge, en Angleterre.