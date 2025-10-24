Etats-Unis - Canada : le bras de fer se poursuit concernant les relations commerciales

Le Canada a été contraint de retirer l’une de ses publicités dénonçant les droits de douane américains, après que Donald Trump a mis fin aux négociations commerciales entre les deux pays suite à sa diffusion.

Les négociations entre les États-Unis et le Canada sont rompues. En cause : une campagne publicitaire dénonçant la hausse des droits de douane américains, qui aurait apparemment heurté la susceptibilité de Donald Trump.

Le Premier ministre de la province canadienne de l’Ontario, Doug Ford, a annoncé ce vendredi le retrait de la publicité. Après sa diffusion, le président américain avait en effet décidé de rompre les négociations commerciales avec le Canada, en guise de représailles.

«Après discussion avec le Premier ministre canadien Mark Carney, l’Ontario suspendra sa campagne publicitaire aux États-Unis à partir de lundi afin de permettre la reprise des négociations commerciales», a déclaré Doug Ford sur X, précisant que la publicité serait malgré tout diffusée ce week-end aux États-Unis, notamment lors des deux premiers matches des finales du championnat nord-américain de baseball, traditionnellement suivis par un large public.

Reste à savoir si cela suffira à faire revenir Donald Trump à la table des négociations.

Des relations qui ne cessent de s’envenimer

Pour rappel, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump n’a eu de cesse d'augmenter les droits de douane sur les pays avec lesquels les États-Unis commercent, le Canada étant l’une des premières victimes de cette politique.

En juillet dernier, il avait annoncé une surtaxe de 35 % sur les produits canadiens exportés vers les États-Unis. À l’époque, il a reproché à Ottawa d’avoir répliqué à ses mesures commerciales.

À cela, s’ajoute le fait que Donald Trump ne cesse de qualifier le Canada de «51ᵉ État des États-Unis», ce qui a contribué à tendre davantage les relations entre les deux voisins nord-américains.

Toutefois, pour le bien de leurs économies et de leurs échanges commerciaux, il reste essentiel que les pourparlers sur de nouveaux accords commerciaux se poursuivent. Ce qui explique sûrement la décision du Premier ministre canadien, Mark Carney, de retirer la publicité.