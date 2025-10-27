«Ces hommes sont des terroristes» : d'anciens prisonniers palestiniens brièvement logés dans un hôtel de luxe en Égypte

Près de 150 anciens détenus palestiniens ont été photographiés dans un hôtel de luxe 5 étoiles en Égypte après leur libération. Bien qu'ils aient à présent quitté leur luxueux logement, leur bref séjour fait débat.

Les touristes occidentaux logés dans le même établissement n'avaient aucune idée de qui ils étaient. C'est à l'hôtel Renaissance Cairo Mirage City, qu'ont été aperçus près de 150 anciens prisonniers palestiniens, rapporte une enquête du Daily Mail.

Peu après avoir été libérés dans le cadre de l'accord de paix sur Gaza, ces derniers avaient ainsi atterri en Égypte. Parmi eux, plusieurs figures du Hamas.

Dégustation de plats raffinés, cocktails, piscine et services de luxe à disposition, les 150 hommes ont pu bénéficier du service 5 étoiles de l'hôtel, selon nos confrères. Ils ont toutefois quitté les lieux dès ce samedi.

Parmi eux, on retrouvait Mahmoud Issa, 57 ans, emprisonné jusqu'alors depuis 1993 pour l'enlèvement et le meurtre d'un agent de la police des frontières. Samir Abu Nima, 64 ans, emprisonné en 1983 pour un attentat à la bombe dans un bus à Jérusalem, ou encore Muhammad Zawahara, 52 ans, qui avait participé à une fusillade meurtrière en 2024, près d'un poste de contrôle à Jérusalem.

Un mariage célébré

Le groupe de terroristes était réuni à l'occasion du mariage de l'un d'entre eux : Abu Bakr, qui se serait tenu le 18 octobre. Selon le New York Post, le groupe se serait assez bien intégré au reste de la clientèle de l'hôtel, au point que beaucoup ne se sont même pas rendu compte qu'ils étaient en compagnie d'un groupuscule palestinien.

Welcome to Hotel Hamas: 150 dangerous terrorists released by Israel under Gaza peace deal are staying at five-star luxury resort alongside unsuspecting Western tourists https://t.co/rdwTxJJkem — Daily Mail (@DailyMail) October 24, 2025

«Ces hommes sont des terroristes, condamnés pour avoir fait exploser des bus, assassiné des étudiants et enlevé des adolescents», s'est indigné David Mencer, du bureau du Premier ministre israélien, auprès du Daily Mail. Il poursuit en soulignant qu'Israël les a libérés, car ils «accordent une valeur primordiale à la vie humaine, pas pour les récompenser du mal qu'ils ont commis».

Pour rappel, selon les termes de l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages de Gaza, Israël a libéré plus de 2.000 prisonniers, dont 250 purgeaient des peines de prison à perpétuité pour terrorisme.