«Porteurs du Covid-19, de l’hépatite C et de l’herpès» : les autorités américaines donnent l’alerte après la fuite de trois singes de laboratoire «agressifs»

Les autorités du Mississippi (États-Unis) ont alerté la population concernant trois singes «agressifs» en liberté, porteurs du Covid-19 et plusieurs infections sexuellement transmissibles (IST). Les habitants doivent éviter tout contact physique avec les animaux, bien qu'ils ne soient pas contagieux.

L'alerte est lancée.Trois singes «agressifs», infectés par la Covid-19, l'hépatite C et l'herpès, sont activement recherchés dans le comté de Jasper, situé dans l'État du Mississippi (États-Unis) depuis mardi 28 octobre après un accident de camion.

Le véhicule, transportant plusieurs macaques rhésus - servant de cobayes lors de recherches scientifiques en raison des similitudes génétiques avec les humains - venait d'un laboratoire affilié à l'université de Tulane lorsqu'il a fait une sortie d'autoroute à Heidelberg et s'est renversé.

Les cages ont été brisées dans l’accident, qui a laissé un trou dans le camion, permettant aux primates d'environ 18 kilos de s'échapper, comme le montre une photo partagée par les autorités.

Le conducteur a alerté la police locale, précisant que les macaques étaient «dangereux, représentaient une menace pour les humains» et «que le port d'équipements de protection individuelle était obligatoire pour [les] manipuler».

«Les primates en question ne sont pas contagieux»

«Nous avons pris les mesures appropriées après avoir reçu cette information de la part du transporteur des singes», a déclaré le département du shérif du comté de Jasper dans un communiqué.

On ignore combien de singes se trouvaient dans le poids lourd, mais tous ont été rapidement capturés et euthanasiés, à l'exception de trois qui sont toujours en fuite. Les forces de l'ordre ont recommandé à quiconque apercevant les animaux d'appeler le 911 et de rester aussi loin que possible d'eux.

«Les primates en question appartiennent à une autre entité et ne sont pas contagieux. Nous collaborons activement avec les autorités locales et enverrons une équipe d'experts en soins animaliers pour apporter notre aide si nécessaire», a indiqué l'université de Tulane.

Selon une publication Facebook, le bureau du shérif poursuit ses recherches avec l'aide du département de la faune, de la pêche et des parcs du Mississippi.

Un accident similaire est déjà survenu en Pennsylvanie en 2022, lorsqu'un camion transportant une centaine de macaques crabiers avait eu un accident. Sur les quatre primates fugitifs, seuls trois ont été retrouvés.