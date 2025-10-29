Voici le premier spécimen de lynx ibérique blanc jamais filmé (vidéo)

Une vidéo montrant un lynx ibérique blanc, tournée dans le sud de l'Espagne, a fait le tour des réseaux sociaux. Cet animal, encore inconnu des spécialistes, est une véritable curiosité.

Un animal unique ? Dans le sud de l'Espagne, un lynx ibérique blanc a été aperçu. Il s'agit de l'un des félins les plus rares au monde.

Pendant de longues secondes, le photographe à l'origine de la prise de vue a pu admirer ce félin au pelage blanc, vivant dans la péninsule Ibérique. Les images du majestueux animal, dans son habitat naturel, ont rapidement été repartagées des milliers de fois.

A photographer in southern Spain captured what is believed to be the first-ever white Iberian lynx, a leucistic big cat so rare it seems almost mythical. Already one of the world’s rarest cats, the Iberian lynx was pulled back from the brink of extinction after its population… pic.twitter.com/rLQrMfbCNq — Breaking911 (@Breaking911) October 29, 2025

Une découverte d'autant plus rare que les lynx ibériques forment déjà une espèce classée comme vulnérable par l'UICN, qui la fait apparaître sur sa liste rouge. Sa population était estimée à seulement 94 individus en 2002, après un siècle de chasse, de braconnage et de perte démographique de sa proie principal : le lapin de garenne.