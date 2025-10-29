Toute l’actu en direct 24h/24
Voici le premier spécimen de lynx ibérique blanc jamais filmé (vidéo)

Les images de ce félin rare n'ont pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. [© X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une vidéo montrant un lynx ibérique blanc, tournée dans le sud de l'Espagne, a fait le tour des réseaux sociaux. Cet animal, encore inconnu des spécialistes, est une véritable curiosité.

Un animal unique ? Dans le sud de l'Espagne, un lynx ibérique blanc a été aperçu. Il s'agit de l'un des félins les plus rares au monde.

Pendant de longues secondes, le photographe à l'origine de la prise de vue a pu admirer ce félin au pelage blanc, vivant dans la péninsule Ibérique. Les images du majestueux animal, dans son habitat naturel, ont rapidement été repartagées des milliers de fois.

Une découverte d'autant plus rare que les lynx ibériques forment déjà une espèce classée comme vulnérable par l'UICN, qui la fait apparaître sur sa liste rouge. Sa population était estimée à seulement 94 individus en 2002, après un siècle de chasse, de braconnage et de perte démographique de sa proie principal : le lapin de garenne.

Mais grâce à des mesures de conservation, notamment l'amélioration de son habitat et le repeuplement en lapins, la population de lynx endémique à cette péninsule est remontée à plus de 2.000 individus, ce qui lui a permis de quitter la liste des espèces les plus menacées. Il sera donc possible de voir de plus en plus de specimens albinos, au pelage parfaitement blanc, si leur prolifération continue.

