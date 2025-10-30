Tout savoir sur le Jubilé du Saint Calice à Valence, qui permet de voir le Graal utilisé par Jésus lors de la dernière Cène

Ce jeudi, la ville de Valence va célébrer l’année jubilaire du Saint Graal. Pendant un an, fidèles catholiques et visiteurs pourront découvrir l’un des plus grands trésors du christianisme.

Depuis 1424, le Saint Calice utilisé par le Christ lors de la Cène est conservé à la cathédrale de Valence. Chaque année, sa présence dans la ville espagnole attire des milliers de pèlerins qui viennent admirer l’un des derniers vestiges du passage du Christ sur terre. À partir du 30 octobre 2025, ce pèlerinage va s’inscrire dans l’année du jubilé. À partir du 30 octobre 2025, ce pèlerinage va s’inscrire dans l’année du jubilé lancée par le pape François en décembre 2024.

Cet évènement, qui a lieu tous les 25 ans, est une année spéciale de grâce, de pardon et de renouveau spirituel pour le monde catholique.Pendant un an, Valence sera l’une des sept villes jubilaires du monde et organisera plusieurs événements autour du Saint Graal.

Une évènement religieux et culturel

La cathédrale de la ville accueillera des parcours spirituels et culturels, des cérémonies liturgiques, et les fidèles auront la possibilité d’obtenir l’indulgence plénière. « Cette Année jubilaire unit la foi, la culture et la promotion internationale sous un objectif commun : approcher la relique des habitants et attirer des visiteurs intéressés par notre patrimoine », a déclaré la maire de Valence, María José Catalá.

Pour cet évènement unique, la ville de Valence a mis en place un centre d’accueil visiteurs qui fournira des informations sur les patrimoines liés au Saint Calice. Un itinéraire urbain du Saint Calice permettra de découvrir les principaux monuments liés à la relique (le Monastère Royal de la Trinité, le Musée des Beaux-Arts, la Bourse de la Soie, etc.).