Royaume-Uni : un imam suspendu pour avoir reconnu l'Histoire juive d'Israël

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Imam de la mosquée de Masjid Khazra à Nottingham au Royaume-Uni, Umayr Mulla a été suspendu pour les propos qu’il a tenu sur les juifs dans une vidéo de l’activiste identitaire Tommy Robinson.

Des propos jugés offensants. Lors d’un déplacement à Jérusalem en Israël, un imam de la mosquée de Masjid Khazra à Nottingham (Royaume-Uni) a fait l’objet d’une suspension du fait de sa participation à une vidéo de l’activiste identitaire Tommy Robinson.

«A son micro, Umayr Mulla a affirmé ne voir aucun problème avec Israël et reconnaître l’Histoire juive du peuple d’Israël au Moyen-Orient», a relaté Sidonie Gaucher, correspondante de CNEWS au Royaume-Uni.

«Ce dernier a même parlé de paix en appelant les Israéliens et les Palestiniens à vivre ensemble, chacun dans son pays», a-t-elle ajouté.

Toutefois, les déclarations de l’imam ont créé de forts remous au sein de sa communauté et ses propos ont été jugés offensants par la direction de la mosquée qui l’a suspendu immédiatement, les estimant «contraires aux valeurs de diversité et d’inclusion de l’institution».

Face au tollé, Umayr Mulla a publié un communiqué dans lequel il a présenté ses excuses, expliquant «regretter profondément d’avoir blessé les communautés palestinienne, pakistanaise et kashmirie». 

InternationalRoyaume-UniIslamimamJuifsIsraël

