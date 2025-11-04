Détenus français en Iran : Cécile Kohler et Jacques Paris ont été libérés de la prison d'Evin, annonce Emmanuel Macron

Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux Français retenus en Iran depuis mai 2022, «sont sortis de prison», a annoncé Emmanuel Macron ce mardi sur son compte X.

Un soulagement immense. Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis mai 2022 en Iran, «sont sortis de la prison d'Evin et sont en route pour l'ambassade de France à Téhéran», a annoncé mardi Emmanuel Macron sur X, évoquant une «première étape».

«Le dialogue se poursuit pour permettre leur retour en France le plus rapidement possible», ajoute le président français, exprimant son «soulagement».

Condamnés mi-octobre à respectivement 20 et 17 ans d'emprisonnement, pour espionnage au profit des renseignements français et israélien, Cécile Kohler et Jacques Paris, ont toujours clamé leur innocence. Ils étaient les deux derniers Français officiellement détenus en Iran.

«Ils sont en bonne santé»

Cécile Kohler et Jacques Paris, «vont bien et semblent en bonne santé», a déclaré le ministre français des Affaires étrangères.

«Nous allons continuer le travail que nous avons engagé depuis des semaines et des mois pour obtenir leur libération définitive», a dit Jean-Noël Barrot sur France Télévision, car les deux Français se trouvent actuellement à la résidence de l'ambassadeur de France, mais ne sont pas formellement libérés par les autorités iraniennes.