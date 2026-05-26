«Oui, sans problème» : le Mexique accueillera l'Iran pendant la Coupe du monde de foot après le refus des États-Unis

Le Mexique accepte «sans problème» d'accueillir l'équipe d'Iran de football durant le Mondial 2026, après que celle-ci a annoncé sa volonté d'établir son camp de base à Tijuana au lieu de Tucson, aux États-Unis, a annoncé lundi la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

Un changement de camp de base. Initialement logés à Tucson (Arizona) aux Etats-Unis, l’équipe de football d’Iran ira finalement à Tijuana au Mexique pour établir son camp d’entrainement à l’occasion de la Coupe du monde 2026 co-organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, du 11 juin au 19 juillet prochain. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a confirmé sa volonté d’accueillir l’équipe, après le refus des États-Unis d’attribuer des visas aux joueurs iraniens.

«Les États-Unis ne veulent pas que la sélection iranienne s'établisse sur leur territoire», a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse. «Ils nous ont donc demandé : "Peuvent-ils s'établir au Mexique ? Nous avons répondu oui, sans problème"», a détaillé la présidente. L'Iran disputera ses trois matches de la phase de poules aux États-Unis, avec lesquels il n'entretient plus de relations diplomatiques depuis 1980, à la suite de la crise des otages à l'ambassade américaine de Téhéran.

55 minutes en avion

Les Iraniens avaient annoncé samedi avoir obtenu l'accord de la Fifa pour établir leur camp de base sur le territoire mexicain et contourner ainsi les problèmes de visas auxquels ils sont confrontés. Claudia Sheinbaum a expliqué que les autorités mexicaines étaient en train de finaliser avec la Fifa les détails du séjour de l'Iran, dont la participation à la compétition a un temps été incertaine depuis l'offensive américano-israélienne lancée fin février contre la République islamique.

Le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, a expliqué avoir choisi la ville de Tijuana, tout près de la frontière américaine et de la ville de San Diego, pour établir le camp de base de sa sélection. «Grâce à cette mesure, le problème des visas sera en grande partie résolu», avait ajouté le patron de l'instance iranienne. «Le trajet pour nos deux matches à Los Angeles ne prend que 55 minutes en avion, ce qui est très court comparé à Tucson en Arizona. C'est un avantage considérable», a-t-il dit.

Les camps d'entrainement officialisés

Le club mexicain des Xolos de Tijuana a confirmé accueillir le camp de base des joueurs iraniens, promettant que son site est «ouvert à tous, convivial et accueillant». Lundi soir, la Fifa a officialisé les emplacements des camps de base pour les 48 équipes qualifiées pour le Mondial, confirmant que l'Iran serait basé à Tijuana, et qu'il s'entraînerait précisément au Centro Xoloitzcuintle.

La Team Melli entrera en lice le 15 juin à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande. Puis elle jouera de nouveau dans la Cité des anges face à la Belgique le 21 juin, avant de conclure sa phase de groupes contre l'Egypte, le 26 juin à Seattle.