Iran : l'otage française Cécile Kohler, détenue depuis 2022, est «à bout de forces», alerte son comité de soutien

Arrêtée en mai 2022 pour des accusations d’«espionnage pour le Mossad», Cécile Kohler est toujours détenue en Iran, et ce, depuis plus de trois ans. La ressortissante française serait «à bout de forces», a fait savoir samedi son comité de soutien.

Après deux ans sans le moindre signe de vie, Cécile Kohler a de nouveau pu échanger avec sa famille. Toujours détenue dans les geôles iraniennes, l'Alsacienne, «les traits tirés», a expliqué «être à bout de forces», selon son comité de soutien.

«Sa situation est dramatique. Ses droits fondamentaux sont toujours bafoués, elle est privée de toute ressource matérielle, séparée de Jacques (Paris, son compagnon également détenu en Iran, ndlr), et maintenue dans une détresse totale par les privations et la torture psychologique constante qu'elle subit», a déclaré le comité.

Un lieu de détention inconnu

Arrêtés en mai 2022 au dernier jour d'un voyage touristique, Cécile Kohler et Jacques Paris sont visés par des accusations d'«espionnage pour le Mossad», le service de renseignement extérieur israélien, de «complot pour renverser le régime» et de «corruption sur Terre».

Initialement détenus dans la prison d'Evine, près de Téhéran, ils avaient été transférés en juin dernier dans un autre centre pénitencier en raison de frappes israéliennes. L'Alsacienne de 40 ans avait ensuite de nouveau été déplacée vers une prison dont le nom n'a jamais été communiqué. Un nom qui reste pour l'heure inconnu puisque «sous pression de ses geôliers, elle n'a pas pu communiquer son lieu de détention que les autorités iraniennes continuent de dissimuler», souligne le comité.

Ce samedi, son comité de soutien exige de nouveau «la libération immédiate et sans condition» de Cécile Kohler et Jacques Paris, âgé lui de 72 ans.