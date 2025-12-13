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Israël annonce avoir tué un haut responsable militaire du Hamas dans une frappe à Gaza 

À Gaza, des ambulanciers transportent une victime vers l’hôpital après les frappes israéliennes. [@Omar AL-QATTAA / AFP]
Par CNEWS
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À Gaza, le quartier de Tal al-Hawa a été la cible d’une nouvelle attaque aérienne ce samedi 13 décembre. Quatre personnes auraient été tuées, dont un haut responsable militaire, selon Israël.  

Une attaque ciblée. Ce samedi 13 décembre, Israël a lancé une frappe aérienne dans le quartier de Tal al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza. Selon la Défense civile et des sources médicales, quatre Palestiniens auraient été tués dans un véhicule, dont un haut responsable militaire du Hamas.  

Plus tôt, l'armée israélienne avait  déclaré avoir «frappé» une figure du mouvement islamiste Hamas à Gaza-ville, sans plus de précisions. 

Le groupe terroriste Hamas a dénoncé «une violation criminelle délibérée de l'accord de cessez-le-feu»  entré en vigueur en octobre, après deux ans de conflit, sans réagir aux affirmations israéliennes selon lesquelles un de ses responsables aurait été visé. 

Sur le même sujet Guerre au Proche-Orient : le bureau de Benjamin Netanyahou annonce la mort à Gaza de cinq «haut-placés du Hamas» Lire

L’aviation militaire a tiré plusieurs missiles sur la voiture, qui a pris feu. Un témoin, âgé de 34 ans, a précisé avoir vu «plusieurs membres du Hamas arriver sur les lieux de la frappe», sans fournir davantage de détails. 

GazaIsraëlfrappes aériennes

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