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Un projet d'attentat contre un marché de Noël déjoué en Pologne, un jeune de 19 ans en contact avec Daesh arrêté

Le suspect encourt une peine de prison à vie, selon le parquet. [WOJTEK RADWANSKI / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi, les autorités polonaises ont annoncé l'arrestation et l'inculpation d'un jeune homme de 19 ans, soupçonné de préparer une attaque aux explosifs contre un rassemblement public, notamment contre un marché de Noël. Placé en détention provisoire pour trente jours, il encourt une peine de prison à vie. 

Un projet d'attentat déjoué à temps. Ce mardi, les autorités polonaises ont indiqué qu'un jeune homme soupçonné de préparer une attaque aux explosifs contre un rassemblement public, notamment contre un marché de Noël, avait été arrêté et inculpé. 

Il est accusé de «préparation d'un attentat terroriste qui aurait pu entraîner la mort ou de graves blessures de nombreuses personnes», et a été placé en détention provisoire pour trente jours. Il encourt une peine de prison à vie, selon le parquet. 

Un projet déjoué «à l'étape préliminaire»

Le suspect est un étudiant polonais de 19 ans, identifié comme Mateusz W., en première année de la faculté de droit à l'Université catholique de Lublin. Il est «fasciné par l'islam et le terrorisme» selon le porte-parole du coordinateur des services spéciaux polonais, Jacek Dobrzynski. 

D'après le parquet, les préparatifs ont été déjoués «à l'étape préliminaire» à la base de contacts du jeune homme avec notamment «des représentants de Daesh».

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«Le mobile de l'action du suspect était de provoquer une grave intimidation de nombreuses personnes et de soutenir les activités du groupe terroriste», selon un communiqué du parquet national.

PologneMarchésNoëlAttentat déjoué

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